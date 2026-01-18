En Perú, el 99.3% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), según el Ministerio de la Producción (Produce), pero la mayoría opera con bajos niveles de productividad e informalidad persistente, señala Comex Perú.

En ese sentido, de los 34 planes de gobierno planteados por los partidos políticos que competirán en las elecciones de abril próximo, solo Solo 14 incorporan medidas concretas para reducir los costos de formalización,

En tanto, 9 lo abordan de manera general y 11 no lo plantean, entre estos últimos están Juntos por el Perú (del congresista castillista Roberto Sánchez); Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli); Perú Libre (Vladimir Cerrón), APRA (Enrique Valderrama); Cooperación Popular (Yonhy Lescano).“En los casos donde en los se plantean medidas (para formalizar), su implementación efectiva dependerá, en buena medida, de la capacidad de coordinación interinstitucional”, precisa el gremio.

Productividad

Comex Perú también señala que otro cuello de botella de las mipymes es la baja productividad.

Agrega que en 2024, su contribución al PBI en términos de sus ventas totales se redujo en 0.8% frente al 2023, pese al mayor número y la recuperación de la actividad económica, que implica una caída asociada a menores niveles de productividad o una mayor competencia.

En ese contexto, recomienda Comex Perú, se debe buscar políticas orientadas a digitalización, asistencia técnica productiva y articulación empresarial.

El empleo generado por las mipymes (el 45.2% de la población económicamente activa ocupada en 2024), se caracteriza por elevados niveles de informalidad y alta rotación laboral, por lo que se esperarían medidas para reducir las rigideces laborales.