Para el ex viceministro de Economía, Carlos Casas Tragodara, se necesita que alguien de peso proponga un acuerdo político para que en el Congreso termine con la feria populista. En entrevista con Correo dijo que falta voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo para luchar contra la minería ilegal.

Hay mucha informalidad e ilegalidad, hay muchos “pepe el vivo” que no tributan.

La economía ilegal debemos atacarla, el sector informal es muy heterogéneo, el sector de subsistencia hay que trabajarlo a largo plazo y mejorar su productividad. Hay mucha gente, medianas empresas o profesionales independientes que no pagan impuestos. Es fácil hacer la fiscalización porque se ve que no se está pagando los impuestos respectivos. A la economía criminal hay que erradicarla, están la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal. La idea es qué hacer para atraerlos a la formalidad, es lo más importante. Para los pequeños hay que trabajar políticas a largo plazo, mejorar su productividad. Hay mucha gente que no paga impuestos, pero también va de la mano con los servicios que obtenemos del Estado y si no nos da buenos servicios, entonces mucha gente dice: ¿Para qué pago impuestos si no recibo casi nada del Estado?

¿Cuánto habrá ‘contribuido’ la minería ilegal en la evasión fiscal?

Las exportaciones auríferas ilegales o informales suman siete mil millones de dólares. Hemos hecho el cálculo y sería alrededor de quinientos millones de soles lo que deberían pagar. Ojo, hay que tener en cuenta que hace cinco años había minería ilegal, pero no en la magnitud que hay ahora. La idea es qué hacer para que pague impuestos esta nueva actividad que crece de forma desorganizada, teniendo efectos sociales, económicos y ambientales.

¿El Congreso ayudó al crecimiento de la minería ilegal?

Todo el Congreso ayudó a que aumente. Además, hicimos el cálculo y solo el 0.01% del Presupuesto de la República se destina a la formalización minera. Entonces, no solo es el Legislativo, también el Ejecutivo. Si se quiere hacer algo y no está en el presupuesto, no existe, por más que queramos formalizar. Estoy de acuerdo en que hay que cambiar el Reinfo por un sistema que no sea transitorio, pero falta recursos para hacerlo. El 0.01% de presupuesto no alcanza para formalizar 30 mil que quedan, si es que no son 80 mil porque piensan reincorporar a los 50 mil que sacaron. Reducir recursos para la lucha contra la minería ilegal implica que no hay voluntad política.

Y el problema se agudiza...

Hay presión y no se da la importancia que se requiere, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, hay infiltraciones en ambos lados. Se ha visto que el Congreso cada vez ha tenido más presencia en el Ejecutivo. Si los congresistas venían con esa agenda, definitivamente es lo que se ha hecho en el Ejecutivo. Entonces el presupuesto es exiguo, no hay coordinación, no hay gente contratada que pueda ayudar a los mineros que realmente quieren ser formales porque hay quienes verdaderamente quieren serlo.

El nuevo Ejecutivo dispararía el gasto público.

Habrá que ver cuan infiltradas y cuan populistas están las fuerzas políticas del Congreso. Si seguimos así, vamos a tener un ajuste muy fuerte en el largo plazo, en el mediano plazo, y esto la población lo va a sufrir. No debemos seguir con esta feria populista. Tiene que cambiarse y se necesita llegar a acuerdo político, que alguien de peso lo plantee y que todos se adscriban a este acuerdo político para no generar mayores medidas populistas.

Se gasta mucho y es baja la recaudación tributaria...

Todos somos contribuyentes, tenemos que exigirle al Estado que se comporte de forma eficiente, tenemos que pedirle cuenta de qué cosas hace con nuestra plata. También hay que mejorar todo el tema de inversión pública porque hasta no se ha hecho una evaluación si ha redundado en el bienestar de la población. Si ayuda para el crecimiento, para dinamizar la economía, pero la idea de inversión es una mirada de largo plazo.

0.01

por ciento del Presupuesto es contra la minería ilegal.

15%

es la presión tributaria en Perú, considerada baja.

Carlos Casas Tragodara

Ex viceministro de Economía

Director Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico

Economista de la Universidad del Pacífico

M.A (Master of Arts in Economics) de la Universidad de Georgetown.