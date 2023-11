La combinación de la caída económica del país con el Fenómeno El Niño agudiza la situación del Perú, por lo que en opinión del gerente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP), Carlos Diez Canseco, es oportuno permitir la ejecución de nuevos proyectos mineros.

Se avecina El Niño, ¿afectará a la minería?

Efectivamente, sí, la minería va a ser afectada por El Niño, porque va a impactar a todas las actividades del país, en algunos sitios va a haber exceso de agua, en otros habrá carencia. El problema va más a nivel nacional, vamos a enfrentar El Niño en recesión, lo cual es una complicación más grande. Muchas empresas coordinan con las autoridades para hacer equipo y enfrentar de forma coordinada.

Esta combinación de la recesión con El Niño, ¿podría generar desempleo en el sector minero?

No creo que ocurra en el sector minero, porque la demanda del cobre no está en el Perú, sino en el mundo. La recesión solo es interna, entonces las operaciones mineras van a continuar. Lo que venimos proponiendo es que, ante esta situación de recesión y el fenómeno, se pueda promover que los proyectos mineros salgan adelante, porque es una forma de reducir el impacto del empleo. Si en este momento saliesen nuevos proyectos, estos generarían empleo en la etapa de construcción.

¿Cree que es un momento oportuno para destrabar los proyectos?

Con crédito fiscal no vamos a salir de la recesión, para salir de ello, se necesita inversión privada y uno de los sectores que tiene capacidad de impulsar rápidamente la inversión en el país, es el sector minero, porque tenemos una buena cartera de proyectos y algunos estarían casi listos para salir adelante.

¿De qué proyectos hablamos?

Tía María, está Zafranal, la ampliación de Antamina, en Las Bambas. Hay proyectos fáciles de promover en el corto plazo.

¿La minería será uno de los sectores que ayude al país a salir de esta recesión económica?

No las que están en operación, sino las nuevas inversiones en minería, estas son las que podrían ayudar. Tenemos tantos en nuevos proyectos como en exploración.

Sin embargo, Tía María, Zafranal todavía tienen rechazos.

El primero, más que el segundo. El punto es analizar si realmente esa oposición tiene sentido o no, porque pienso que esa oposición es más política que técnica. Los beneficios de Tía María hacia el valle de Tambo son inmensos. Son muchos jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran. Por otro lado, el proyecto ofrece una represa con más agua al valle, entonces decirle no y sacrificar a los jóvenes por una postura política, resulta contraproducente. ¿Qué van a hacer estos jóvenes que quieren trabajar en estas actividades? irse al extranjero o volverse delincuentes.

¿La postura de los últimos gobiernos a contribuido en algo para destrabar los proyectos?

La verdad es que esta recesión se debe a Pedro Castillo. O sea, el que frenó y afectó el desarrollo que estaba teniendo el Perú, fue Castillo. Recuerda incluso al propio gobierno que tenían en Arequipa (Elmer Cáceres Llica), cuántos proyectos frenó. Ni quiso ir al evento de Perumin. ¿Qué puede pensar uno, de los políticos que tienen esta actitud?

¿Cómo imagina al país en los siguientes 10 años?

En este momento hay un problema climático y no podemos seguir usando combustibles fósiles, sino cambiar a limpios. En carros, tenemos que pasar de diésel y gasolina a vehículos eléctricos. Lo mínimo que demanda un carro de este tipo es 4 veces más cobre. Entonces, la demanda en el cobre se va a multiplicar, hay necesidad de más cobre para reducir el cambio climático. El mineral tiene tremendo futuro y nosotros tenemos potencial, por lo tanto, lo lógico es aprovecharlo.