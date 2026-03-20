La aprobación del dictamen que modifica el Régimen de Concesiones Mineras es una barbaridad, “en realidad es una presión populista, una movida de Podemos y de Junto por el Perú para demostrar que habrá mucho más facilidades (para los mineros artesanales), pero a cambio se está destruyendo la minería formal”, señaló el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.

En diálogo con Correo precisó que lo aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso generan inseguridad sobre la vigencia de las concesiones y aumentan las dificultades para desarrollar proyectos importantes de largo plazo. “Muchos proyectos mineros no podrán ir adelante”, comentó.

Citó el caso de Chile, donde la empresa BHP esperó el ingreso de José Antonio Kast a la Presidencia para retomar un proyecto minero de $ 5 mil millones.

“Mientras ellos avanzan, nosotros perdemos las oportunidades y generamos inestabilidad e inseguridad jurídica y estamos dejando el desarrollo de nuevos proyectos. Si antes se estimaban en $ 60 mil millones, hoy fácilmente podemos decir que sobrepasan los $ 80 mil millones porque los costos suben al ritmo de la inflación”, precisó.

Distorsión

Carlos Gálvez denunció que en el Congreso se está trabajando también para cambiar la medida del volumen de producción diaria de la pequeña minería y pasarla de 350 a 5,000 toneladas.

“No está aprobado, pero ya lo trabaja la Comisión de Energía y Minas. Pregunto. ¿Dónde se ha visto minería artesanal de cinco mil toneladas?”, aseveró.

En tanto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que el dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras podría afectar la inversión y la exploración en el país, así como generar mayores incentivos para la minería ilegal.

Precisó que en el debate del grupo parlamentario, el Minem advirtió que los cambios planteados no son técnicamente viables y que la reducción de plazos para declarar la caducidad de concesiones debilitaría la competitividad del Perú frente a otras jurisdicciones.

Por su parte, César Riofrío, geólogo senior y miembro del comité organizador de proEXPLO 2026, dijo que reducir de 30 a 15 años el plazo de caducidad de las concesiones mineras sin actividad, no se ajusta a los tiempos reales que demanda el desarrollo de un proyecto minero.

“El tiempo promedio entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción es de 28 años a nivel mundial. En Perú, por la carga burocrática, puede extenderse entre 40 y 55 años”, explicó el geólogo al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

A su vez, el Colectivo PAS señaló que en la práctica, la medida busca acelerar la caducidad de concesiones mineras formales para facilitar su ocupación a la minería informal o ilegal. “Actualmente, el 70% de las concesiones invadidas por los mineros informales no pertenece a la gran y mediana minería, sino a la pequeña minería, que, con gran esfuerzo, ha logrado sacar adelante un proyecto”, precisó.