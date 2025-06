Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, solo queda esperar las próximas elecciones generales para que accedan al Congreso personas probas y no legislen en favor de actividades ilegales. En diálogo con Correo cuestionó que el MEF prefiera la inversión Gobierno a Gobierno, que endeuda al país, y no una APP.

¿La Ley MAPE desnuda la debilidad del Ejecutivo frente al Congreso?

Efectivamente, tenemos un gobierno muy débil. Por otro lado, está claro que como sociedad estamos permitiendo que personas al margen de la ley, que están en el Congreso, manejen la legislación. Lo dijo bien la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas (Diana Gonzales), que lo que se trata de hacer con la Ley MAPE (para formalizar la minería artesanal y de pequeña escala) es legalizar la ilegalidad. Es inaceptable.

Pero el Ministerio de Energía y Minas…

Sí, preocupa que esté en la misma línea que el presidente de la Comisión de Energía y Minas (Paul Gutiérrez). Y da mucha vergüenza que el congresista (Alex) Paredes se haya atrevido amenazar a los congresistas, indicándoles que cuando vayan a sus regiones en la semana de representación la gente les va a tomar cuenta. Es una amenaza clara y abierta.

¿Qué hacer con el Congreso?

El Congreso ha hecho cosas buenas, pero hay un número importante de congresistas que están muy comprometidos con actividades económicas delictivas, es un grave problema. Los ciudadanos tenemos que corregirlo, lamentablemente no queda otra que esperar las próximas elecciones para decidir bien y para este objetivo todos tenemos que hacer un esfuerzo y creo que la prensa, en particular, tiene que hacer una labor educativa, hacer ver lo mal que nos va cuando no se pone atención en los valores de los candidatos, tiene que haber un filtro importante; hay que exigir que los candidatos no tengan antecedentes policiales, ni judiciales, ni antecedentes crediticios negativos, deben tener una formación educativa adecuada y que demuestren experiencia en actividad profesional o empresarial, razonable.

¿El candidato tiene que ser profesional?

No tengo ningún problema de que se presente un panadero exitoso que demuestre que es capaz de hacer las cosas bien, que sepa y demuestre el esfuerzo que implica ganarse la vida en la actividad en que se desempeña, al contrario, es encomiable, lo que no puede ser es que entren parásitos al Congreso.

Evo Morales, como presidente, gastó y gastó, pero espantó la inversión privada y Bolivia hoy está en crisis.

De alguna manera se ha hecho algo parecido en el Perú. Se dice que la deuda externa peruana ha crecido solo de 25% a 34%, pero, por otro lado, se ha farreado el equivalente al 10% del Producto Bruto Interno (PBI) de las reservas estratégicas que tenía el Perú, entre Vizcarra, Castillo y el actual Gobierno.

La inversión privada no crece lo suficiente, no obstante existir proyectos que pueden mover la aguja de la economía...

Justamente hay que generar confianza, es lo principal. Me preocupa mucho que con el ingreso de Raúl Pérez Reyes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ponga marcha atrás el plan para cerrar la brecha en infraestructura sobre la base de APP (Asociación Público Privada), que estaba debidamente estructurado por (José) Salardi, desde que estaba en Proinversión y lo impulsó aún más en los pocos meses que estuvo en el MEF. Se quiere ir por inversión de Gobierno a Gobierno (G2G), endeudando al país. Lo importante de una APP es que tendrá un buen diseño, una buena ingeniería y los riesgos del proyecto son del que recibió la APP, pero cuando es un G2G los riesgos quedan en manos del país. Si se dice que un proyecto costará $10 mil millones, pero al final cuesta $20 mil millones y el riesgo es del país (asumirá la diferencia. En una APP no es así.

¿El ministro Raúl Pérez Reyes le genera confianza?

Se ha convertido en un ministro comodín. Cuando la presidenta necesita un ministro para una cartera designa a Raúl Pérez Reyes, es decir “Ace lavando y yo descansando”.

Carlos Gálvez

Expresidente de la SNMPE

Economista de la Universidad Nacional Federico Villarreal

MBA de la Universidad del Pacífico

Participó en el Programa Magagement Development y el Advance Management en el Harvard Business School.