El presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP) y también líder el PPC, Carlos Neuhaus, cree que una eventual salida de José Jerí de la Presidencia no es pertinente, pero que se deben poner todos los ojos sobre él hasta el 28 de julio. En diálogo con Correo dijo que la economía peruana debería crecer al doble, pero no lo permiten las trabas que se pone a los empresarios.

¿El PPC pasará la valla electoral con el candidato presidencial Roberto Chiabra?

El señor Chiabra está en campaña, en estos días está recorriendo el sur. Es un candidato que no tiene cosas turbias, que entiende de economía, es de derecha, derecho, con conocimiento en seguridad nacional, que es el problema más grave del país. Necesitamos tranquilizar al Perú. Espero que se superen las dificultades, básicamente de orden económico, para salir adelante, haciendo las cosas bien, como manda la ley.

El problema es financiar la campaña...

Una campaña política cuesta; trasladarse por el Perú no es gratis. En la anterior campaña, el señor Castillo se movilizaba en avioneta y no pasó nada, mientras que a otros candidatos se le cuestionaba por menos. Nadie investigó cómo se financió. Preocupa el financiamiento proveniente de las economías ilegales. El Congreso es muy permisivo, a veces le meten goles de media cancha y no pasa nada. Hay candidatos que deben explicar cómo se están financiando. El rol del periodismo está en señalar cuáles son los temas que más preocupan y denunciar. A veces se pierde tiempo en temas pequeños o banales, cuando hay problemas graves como la corrupción y la participación de economías ilegales en el proceso electoral.

¿Qué opina sobre la situación del presidente José Jerí?

Creo que a muchos les da mareo de altura y creen que el poder es eterno. El presidente es la representación de todos los peruanos, entonces, quien ocupa ese cargo tiene que estar muy consciente que representa al país. Ya no puede hacer las cosas que hacía antes porque la vida privada se perdió. Cuando se asume el cargo de la Presidencia de la República ya no se tiene vida privada.

¿Cree que se deba pedir su salida del cargo?

Creo que hay que seguir para adelante y que es un populismo pedir que se vaya. Quién venga después hará cambios de lo que se está avanzando en seguridad, por dar un ejemplo, y también es populismo. Mi padre decía que no hay que cambiar de caballo cuando se cruza el río. En este momento estamos cruzando un río torrentoso y, por intentar cambiar de caballo, nos puede llevar la corriente. Hay que ponerle todos los ojos al presidente, que lleve el país para entregar el poder el 28 de julio de este año de forma ordenada. Ya después tendrá que enfrentar la justicia, las investigaciones y todo lo que viene con ello.

La economía crece, pese a todo.

Sí, pero me da rabia porque Perú puede crecer al doble. Se pone trabas a los empresarios que quieren sacar sus licencias, se les acosa. Muchas autoridades creen que el empresario es un delincuente, pero los delincuentes están al otro lado. Hay que simplificar las cosas. En el segundo gobierno del APRA se redujeron los trámites y Perú creció muy fuerte. Liberemos esas ataduras que tiene la economía para que Perú crezca más.

¿Qué aporta la Sunat?

En Perú no se trabaja con incentivos, por el contrario, se apela al castigo. Si se le dice a la gente que si paga sus impuestos se le entregará un bono, o si al funcionario se le indica que si hace las cosas bien se le premiará, entonces la gente hará las cosas con gusto. La Contraloría sale de cacería y no contribuye con la economía. La Contraloría debe ser muy preventiva, entiendo que hace un esfuerzo en este sentido, pero nadie fiscaliza los expedientes técnicos donde se originan todos los problemas y muchos de estos problemas son por falta de capacidad de hacer buenos expedientes, o se los dan a gente que no está capacitada, o de repente un poco chueca, aquí hay que controlar y no estar haciendo autopsias, paralizando las obras.

Carlos Neuhaus