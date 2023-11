Para Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar más y no dar más de 20 vueltas para tomar una decisión. En diálogo con Correo, afirmó que hay ministerios que no pueden estar involucrados en la ejecución de obras porque no les corresponde como los de Salud y Educación. Señaló también que en el país se necesita un liderazgo fuerte para que haya un equilibrio de poderes. También se refirió a la coyuntura política.





¿Las cosas no marchan bien en Perú?

A nivel país ojalá estuviéramos mejor, pero a veces en estas reuniones (como la CADE) hay muchas sugerencias, hay muchas buenas ideas, que tienen que tomarse en cuenta. La peor decisión es la que no se toma y los resultados se están viendo.





¿Entonces es cuestión de que el Ejecutivo sea más ejecutivo?

Le dan 20 vueltas y cosas por el estilo, necesitamos avanzar y las decisiones se tienen que tomar ya, sin mucha dilación. Me acuerdo cuando estaba al frente del Comité Organizados de los Panamericanos de Lima (COPAL): una vez pedí respuesta a una carta y dos semanas después no llegaba, entonces me pregunté ¿Qué pasa? Entonces, recibí la carta con 18 sellos. Lo que hice fue sentar a todos en una misma mesa y les dije que si quieren le pueden poner el doble de sellos, pero me lo devuelven en 24 horas.





El tema pasa por ser ejecutivos...

Exacto, pero el Ejecutivo es solo el nombre. Las decisiones parece que se empantanan en el camino. Creo que lo que hay que hacer es decidir tres o cuatro cosas que son importantes y darle fuerte hasta que se consigan, después hay otras que son menos importantes, pero hay que hacerlas, pero no hay que levantarles la guardia y que determinadas personas se encarguen de hacerlas y sacarlas.





¿Cuáles serían las tres cosas más importantes que se deben priorizar?

Mira, tenemos serios problemas de seguridad, de salud, como en el caso particular de EsSalud, la gente se queja por las largas colas que hacen para ser atendidos. Tenemos serios problemas en educación. Tenemos ministerios, como Educación, Vivienda, Salud que no pueden estar involucrados en ejecución de obras.





En pocas palabras, zapatero a tus zapatos…

Claro, ¿Qué hace un médico haciendo seguimiento de obras? ¿Qué hace un profesor haciendo seguimiento de aulas escolares si allí están los ingenieros? Obviamente tienen que cumplir con estándares de las obras que se hacen. Sí, zapatero a tus zapatos.





La inseguridad se ha convertido en un gran problema y hay temor entre los empresarios, sobre todo, entre los micro y pequeños empresarios...

Exacto, hay un tema de inteligencia que se debe aplicar para combatir a la delincuencia, no sabemos si se está trabajando en inteligencia. Entonces, ahora hemos visto capturas de delincuentes, ojalá no sea solo por la coyuntura, pero tiene que mostrarse que se trabaja en inteligencia y no podemos permitir que ciudadanos de otros países hagan lo que quieran en nuestro país.





En seguridad es importante desarrollar un equipo de inteligencia...

Espero que exista, pero no se ve. Hay esfuerzos, pero nos remitimos a lo que señala la ciudadanía. Ahora han empezado a aparecer resultados interesantes, información sobre la captura de gente de Sendero Luminoso. Ojalá que estas medidas tengan una permanencia.





Siempre hay muchos anuncios de que se harán tal o cual cosa ...

Es necesario ir de las palabras a la acción y esto se demora, se dice que ya se está haciendo, que se encargó a tal persona, que existe una comisión. Cuando no queremos hacer una cosa, creamos una mesa de trabajo o nombramos una comisión con un montón de nombres que se publican en El Peruano, pero nadie se ocupa de ella porque todos son persona ocupadas. Además, tenemos una burocracia que cada vez genera más trámites, mucha tramitología. Todos se pasan la pelota, delegan, en el papel suena muy interesante, lo único que hacen es empantanar los proyectos. Para sacarlos adelante, es increíble cómo estorban los municipios. En muchos municipios hay gente que salió del sector privado pero se convierten en los peores enemigos del sector privado.

En la práctica, el Ejecutivo no ejecuta.

Tiene que ejecutar más. En CADE Ejecutivos 2023 hemos escuchado cosas muy interesantes, pero del dicho al hecho hay un largo trecho.





¿No hay liderazgo en el Ejecutivo?

Definitivamente se necesita un liderazgo fuerte en el país, estamos en una especie de equilibrio de poderes en el que nos manejamos así, sacamos proyectos de leyes de tal o cual cosa. Acabo de leer sobre un proyecto de ley sobre el Día de la concha de abanico. En eso perdemos el tiempo.

Usted es presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), ¿el consumo ha bajado?

Sí, ha bajado un poco, ojalá empiece a rebotar, Ojalá en Navidad sea el momento, pero la campaña navideña ya empezó y en estos días debe estar reflejando los esfuerzos que hicieron las empresas, es decir, esperamos que despegue.

Como presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), ¿está pensando en postular a algún cargo público?

Mira, siempre he ayudado a mi país en donde me toque. El cargo es importante, pero lo más importante es sacar al Perú adelante.





Es una respuesta muy general, el Perú necesita de un líder, usted puede serlo...

Esperamos que aparezca uno pronto. Sobre que puedo ser yo, eso lo dicen algunos. Ahora soy presidente de un partido político como el PPC, es un partido con tradición, con mucha gente capaz, mucha gente está regresando porque se ha dado cuenta lo precario que son los partidos políticos. Muchos partidos son vientres de alquiler, se ofrecen al mejor postor, este postor puede ser muy conocido, pero no tiene equipo, en fin.





Hay partidos políticos que parecen un mercado...

Es pésimo, por esto se tiene el panorama político que se observa en el país, falta compromiso para trabajar en favor del país.





Hay quienes ven en usted a un potencial candidato

Me encantaría que haya mucha más gente mejores que yo. En el PPC estamos formando gente, en eso estamos, hay muy buena gente que creo que se está motivando a participar porque no podemos seguir como están las cosas.





Si le ofrecen la candidatura presidencial, ¿aceptará?

No por mucho madrugar se amanece más temprano. Se está trabajando en ello, hay varias personas que están interesadas y motivadas, pero cada uno con su afán.





En el PPC, la más visible era Lourdes Flores...

Lourdes es una persona muy inteligente. Ha decidido dar un paso al costado. Tiene brillantes ideas para nuestro país, pero se dio cuenta que las circunstancias no le han favorecido. La conozco, es una persona correcta, trabajadora.