La economía sirve para que la gente viva mejor, afirma Carlos Parodi, profesor de Pacífico Business School. Señala que el populismo, sea de derecha o izquierda, erosiona la capacidad institucional del país y hace imposible que Perú progrese. En entrevista con Correo dijo que este año se incumpliría nuevamente la meta del déficit fiscal, que el Ministerio de Economía ha perdido peso frente al Congreso y que su actual titular, Raúl Pérez Reyes, tiene un perfil muy bajo, diferente a su antecesor, José Salardi, que quería cumplir metas.

Hace poco presentó un libro sobre populismo.

El libro se llama Populismo en Perú, y pretende demostrar que Perú es un país populista. El populismo se está dando en Perú desde 1931, casi sin interrupciones. El populismo es una de las raíces que ha llevado a la debilidad institucional, que a su vez ocasiona que Perú tenga los problemas políticos que tiene hoy día. El libro pretende ser una especie de llamada para que en 2026 no elijamos un líder populista porque creo que la población tiene que ir entendiendo que las promesas vacías y sin sentido al final no llegan a nada. Es hora de que Perú termine con esta mala racha eterna

¿El populismo lleva a la corrupción?

No necesariamente, hay presidente populistas que no son corruptos en otros países. En caso de Perú no hay datos anteriores a los 80 para asegurarlo, pero en realidad la corrupción es otro problema que tiene el Perú, que está asociada a cualquier tipo de sistema político, cualquier tipo de visión política. Populismo, corrupción, juntos hacen una combinación letal para el avance de Perú.

¿Qué prima más en el populismo de Perú?

Lo que prima ahora en Perú son 40 candidatos que van a prometer el oro y el moro; creo que va ganar a quien la gente le crea más, puede ser quien tenga la mejor intención del mundo, pero en economía, las intenciones no valen, lo que vale son los resultados. Me parece increíble que haya 40 personas que creen que pueden arreglar el Perú. Creo que quien prometa más, quien convenza más, quien tenga más carisma y quien se centre en inseguridad va ganar.

Se ve a la política como un negocio redondo.

Claro, en otros países es mucho menor, en Perú la política es un negocio, el tema es que los políticos tienen un interés personal y no un interés por la sociedad, pero no depende de la derecha o de la izquierda porque todos son iguales. Lo que Perú necesita son partidos políticos, necesita una nueva clase política, necesita gente joven porque si ya probamos con todos hay que probar con jóvenes.

Hay candidatos que buscan victimizarse...

Hay que evitar personas que se victimicen, hay que evitar personas que digan “yo encontré las cosas así, no sabía”. Quien entra a gobernar un país asume sus pasivos y activos. No se trata de victimizarse, se trata detener planes, una forma de pensar, de tener equipos, etc. y esto es lo que Perú no tiene y no tiene porque básicamente no tiene partidos políticos.

¿Sin partidos políticos se pierde la institucionalidad en el país?

Totalmente, la falta de partidos políticos, el populismo, ha llevado, desde 1931 y gradualmente, a que se erosione la capacidad institucional. Este problema hace imposible que el Perú progrese.

¿Cree que este año se cumpla la meta del déficit fiscal?

Hay que explicar que el déficit fiscal es el exceso de gasto sobre ingresos del Gobierno. Segundo, el Gobierno suele ponerse meta, un límite, un tope al déficit fiscal. Desde hace tres años que se incumple y la solución fácil del Gobierno es poner otra meta. Este año es muy difícil que la meta se cumpla porque es un año prelectoral, es cuando el Gobierno gasta más, justificándolo de cualquier forma. Esta es otra constante como parte del populismo, es una constante en Perú que las metas se incumplan. La diferencia es enorme con el Banco Central de Reserva que si cumple sus metas.

Pero incumplir metas no es bueno para la imagen del país.

Por supuesto, en la medida que el Gobierno se compromete a ciertas metas y no las cumple, se empieza a dudar de la credibilidad de Perú como país. Entonces, cuando una entidad financiera pide préstamos en el exterior la verán con más cuidado y seguro le cobrarán una tasa de interés más alta, que a la larga transfiere a sus clientes.

El populismo no ayuda a reducir la pobreza...

Tenemos casi 30% de pobres, en 2019, teníamos 20%, quiere decir que no avanzamos ni siquiera para alcanzar a la del 2019, es un dato duro. La anemia infantil en Perú es alta. Se trata de lograr resultados y el problema es que la población está harta, no solo de este Gobierno, sino de los 50 gobiernos anteriores que prometieron y no cumplieron. Sería mejor no prometer y decir simplemente vamos hacer todo lo que se pueda, este es mi plan, este es mi equipo. Siempre sostengo que le falta docencia a nuestros políticos. Hay que explicarle a la población qué cosas se hará, por qué no se puede conseguir en un mes o dos meses, por qué va demorar cuatro años. Los políticos honestos deben decirnos las cosas como son y las ideologías que queden de lado. Pedir que el déficit fiscal se cumpla no es de derecha ni de izquierda, es de sentido común, es responsabilidad.

¿Cómo observa el trabajo del ministro Raúl Pérez Reyes?

Creo que el Ministerio de Economía ha perdido peso frente al Congreso, lo que es muy malo porque siempre ha sido muy sólido, muy técnico. Me parece que el ministro anterior, José Salardi, era una buena carta por la que había que apostar, pero no sé por qué razones salió después de cuatro meses. Era un ministro que quería cumplir meta, quería ordenar las cosas, pero parece que esto es mal visto en Perú por alguna razón. El ministro Pérez Reyes tiene un perfil muy bajo, no se le ve muy proactivo, no sabemos que está haciendo.

Participó en un congreso de recursos humanos...

Expuse sobre cómo está la economía ahora dada la coyuntura política e internacional, de cuánto crece la economía. Si uno ve las cifras macroeconómicas, la economía no anda mal, el problema es que no está bajando a la población. En esto, el Gobierno tendrá que afinar sus herramienta. Se tiene empleos precarios, crece solo el empleo informal. Además, el Gobierno, con el dinero que recauda, no lo usa bien en la gente necesitada, o no lo usa o hay hechos de corrupción. Creo que se ha perdido de vista para que sirve la economía. La economía sirve para que la gente viva mejor, de forma sostenible y punto. Todos los esfuerzos del Gobierno tiene que ir hacia mejorar la calidad de vida de la gente.

Carlos Parodi

Profesor de Pacífico Business School. Maestría en Economía con mención en Políticas Sociales del Georgetown University.

Economista de la Universidad del Pacífico INCAE, Gerencia de Programas Sociales.