La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó la normativa para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a empresas que operan juegos de casino, tragamonedas y apuestas deportivas, con el objetivo de alinearla a los estándares internacionales.

La medida se oficializó mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026, publicada en el Diario Oficial, y responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esta actualización busca fortalecer los mecanismos de control en un sector considerado vulnerable al uso indebido para actividades ilícitas.

Norma incluye nuevas obligaciones para empresas del sector

La nueva regulación establece lineamientos claros sobre los principales componentes del sistema de prevención de lavado de activos.

Entre los aspectos regulados destacan:

Verificación de antecedentes de directores, trabajadores y proveedores

Programas de capacitación obligatoria

Elaboración de manuales y códigos de prevención

Designación de un oficial de cumplimiento y su alterno

Reporte de operaciones sospechosas (ROS)

Presentación de informes anuales

Auditorías internas obligatorias

Medidas contra el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva

Estas disposiciones buscan reforzar los controles internos en las empresas supervisadas.

Regulación alcanza apuestas deportivas en línea

La resolución también modifica el reglamento de infracciones y sanciones en materia de lavado de activos para incorporar nuevas modalidades de juego.

Entre ellas se incluyen:

Empresas que operan juegos a distancia

Plataformas de apuestas deportivas en línea

Salas de apuestas que utilizan internet

Con esta ampliación, se fortalece la capacidad sancionadora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sobre las empresas bajo su supervisión.

Coordinación entre SBS y Mincetur

La SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), es responsable de establecer la normativa de prevención del lavado de activos para estos sectores.

Por su parte, el Mincetur se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Esta coordinación busca mejorar la vigilancia sobre actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para operaciones ilícitas.

Nueva norma reemplaza regulación vigente desde 2016

La normativa aprobada mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026 reemplaza el marco legal anterior establecido en la Resolución SBS N.° 1695-2016.

Según la entidad, la actualización responde a la necesidad de modernizar el sistema de prevención frente al crecimiento de plataformas digitales y nuevas modalidades de juego.