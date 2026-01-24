Al cierre de 2025, las importaciones peruanas sumaron $ 60,737 millones registrando un crecimiento de 10.3% frente al año 2024, reflejando el gran dinamismo del comercio exterior y una mayor actividad económica a lo largo del año, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento en la compra de bienes intermedios que concentraron el 47 % del total importado, seguidos por los bienes de capital y bienes de consumo, lo que evidencia una mayor demanda tanto de insumos productivos como de bienes finales”, señaló Mónica Chávez, gerente del CCEX de la CCL.

En 2025, los bienes intermedios registraron valores importados por más de $ 28,682 millones, mostrando una variación positiva de 4.8%, impulsados principalmente por insumos para la industria (+13%), pese a la caída en combustibles.

En tanto, el segmento de Bienes de Capital y Materiales de Construcción mostró un desempeño más dinámico, con un crecimiento de 18.3% y alcanzó valores de $ 18 674 millones, explicado por la fuerte demanda de equipos de transporte (+25.9%) y bienes de capital para la industria (+15.0%), reflejando una mayor inversión para la actividad productiva.

En tanto, las importaciones de Bienes de Consumo crecieron 12.4%, sumando $ 13 356 millones, con un avance tanto en bienes no duraderos como duraderos, lo que sugiere una recuperación del consumo interno.

Según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a través de la plataforma Camtrade Plus, el crecimiento de las importaciones en 2025 evidencia una reactivación de la demanda interna y de la inversión, con énfasis en insumos industriales y bienes de capital.

PAÍSES PROVEEDORES

Respecto del origen de las compras en el mercado internacional, China se consolidó como el principal proveedor del Perú, seguida por Estados Unidos y Brasil, reafirmando la importancia estratégica de estos mercados dentro de la estructura del comercio exterior peruano.

“Para el sector empresarial, este escenario confirma la relevancia de una planificación estratégica de las importaciones, en el que considere variables clave como los costos logísticos, la diversificación de proveedores y la evolución de los mercados internacionales”, señaló Mónica Chávez.