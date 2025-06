Para César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, es muy difícil que se consiga socio para el lote 192 por la alta inversión que necesita y el gran riesgo que existe de no asegurar un retorno de inversión. En diálogo con Correo dijo que lo más probable es que el lote quede paralizado.

El Lote 192 sigue paralizado...

Sí, desde el 2020, y seguirá así mientras Petroperú no consiga un socio privado que invierta. Es complicado porque como no tiene dinero no aportará y Petroperú no es atractivo para un privado que debe cargarlo como socio pasivo que tiene el 31% del accionariado. El privado tendrá que poner el 100% del capital necesario para poner operativo el 192.

¿Demasiada inversión?

Se necesita inversión relacionada con la producción del lote. Cuando Bank of America seleccionó a Altamesa se habló de $80 millones, pero no se había depreciado la infraestructura de campo. Hoy se habla de un mínimo de $150 millones y hasta de $500 millones. El 192 demanda una inversión muy alta; si es rentable se recupera la inversión, pero la rentabilidad depende de la continuidad de la operación.

¿Continuidad?

El primer gran problema es el área que rodea al lote 192 está muy impactada por hidrocarburos, es una operación antigua, de los 70, que nunca se remedió. La remediación cuesta unos $1000 millones y el Estado está a cargo, no el operador privado que igual tendría protestas de los pobladores que le reclamarían la remediación e interrumpirían sus operaciones. El segundo problema es la continuidad de operación del oleoducto, en el Ramal Norte, que es blanco de atentados permanentes. Entonces, como no se podrá sacar crudo a la costa, no se garantizará la continuidad de la operación. No atrae inversión.

¿Nos olvidamos del 192?

Creo que sí. El Estado debe remediar. Además, los 252 kilómetros del Ramal Norte tienen serias deficiencias de protección contra la corrosión, opera desde 1968, y enfrenta atentados. Creo que va camino a quedar como está, la alta inversión no tiene garantía de continuidad de operación, no es seguro el retorno de inversión. Es muy difícil conseguir socio, no creo que lo consiga, salvo que consiga un aventurero como Altamesa, que ingrese al lote para poner algo de dinero y, luego, como habrá problemas con terceros, denunciaría a Perú en el CIADI, ese sería el negocio del socio.

¿Hay dudas sobre la refinería de Talará?

Hay declaración que está operando, pero nadie da fe. La Junta de Accionistas debería de informar públicamente, mediante un hecho de importancia, cuál es la situación del flexicoking y de la generación de energía eléctrica, considerando que se produce a base de vapor y cuya producción es menor, afectando la producción de combustibles y de electricidad. La empresa ni nadie está informando sobre estos dos problemas.

¿Hay poca transparencia en torno a la refinería de Talara?

Así es, la transparencia es nula y esto afecta mucho la credibilidad de la empresa de cara al país, de los acreedores. Petroperú tiene deudas de $4,100 millones en el extranjero, con bonistas, con un sindicato de bancos liderado por el Scotiabank. Sin transparencia tiene cerrado el sistema financiero privado, el único que le da plata, desde el 2022 a la fecha, es el Estado, directamente la caja fiscal, directamente el Banco de la Nación. El Gobierno le irá resolviendo el problema con paliativos y le deja el problema al próximo gobierno. Ningún candidato dice hasta ahora cómo manejará Petroperú. (José) Arista (ex ministro de Economía) decía que pondría un sol, terminó capitalizando $1,550 millones, dejó casi $2,700 millones de deuda al Banco de la Nación.

¿Y el ministro Raúl Pérez Reyes?

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, se ha convertido en persona de confianza de la presidenta Boluarte y ella quiere darle todo a Petroperú, allí están sus amigos, como Óscar Vera (gerente general) y Alejandro Narváez (presidente). Su amigo Pedro Chira está como presidente de Perupetro. Pérez Reyes no pondrá resistencia para entregarle plata.

César Gutiérrez

Ex presidente de Petroperú. Experto en hidrocarburos. Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Expresidente de EsSalud. Consultor en inversiones energéticas. Director del portal utilitiesperu.