Cada julio y diciembre, los trabajadores del sector privado reciben la gratificación, un ingreso adicional que puede significar un impulso para mejorar la salud financiera personal.

El 11 de diciembre de 2025, el especialista José Ibarra, Chief Sales Officer de tyba por Credicorp Capital, planteó cinco claves para aprovechar este dinero y orientarlo hacia la inversión de forma ordenada.

1. Separar una parte exclusivamente para invertir

Ibarra indicó que, después de atender deudas urgentes y fortalecer el fondo de emergencia, es recomendable definir un porcentaje fijo, aunque sea pequeño, que se destine únicamente a inversión. Este hábito, señaló, permite empezar a construir disciplina financiera.

2. Establecer un objetivo claro

Tener una meta concreta —como la compra de un inmueble, ahorro para estudios o incremento patrimonial— facilita elegir el tipo de inversión adecuado y mantener la motivación en el tiempo.

3. Conocer el perfil de inversionista

El vocero recordó que no es necesario ser un experto para empezar. Herramientas digitales permiten evaluar la tolerancia al riesgo y recibir orientaciones acordes al objetivo financiero. Esto ayuda a reducir la incertidumbre al momento de tomar decisiones.

4. Optar por productos accesibles

Uno de los mitos más extendidos es que solo se puede invertir con grandes sumas. Hoy existen opciones que permiten comenzar con montos bajos, adecuadas para destinar una parte de la gratificación y avanzar sin presión.

5. Diversificar para reducir riesgos

Distribuir la inversión en distintos instrumentos permite mitigar riesgos y mejorar la estabilidad del portafolio. Según Ibarra, diversificar es clave incluso cuando se empieza con montos pequeños.

Un hábito que puede marcar diferencias a futuro

Para el especialista, iniciar la inversión con una porción de la gratificación —sin importar lo reducida que sea— puede generar un impacto significativo en la construcción de tranquilidad financiera a largo plazo.