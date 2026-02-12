Las estafas vinculadas al uso de tarjetas bancarias aumentaron más del 60% en los últimos cuatro años en Perú, según información del Ministerio Público.

Uno de los principales grupos afectados son los adultos mayores, quienes suelen ser blanco de engaños, suplantaciones de identidad y fraudes que ponen en riesgo sus ahorros.

Programa de prevención y acompañamiento

El Banco de la Nación informó que, a través de su programa BN Te Cuida, brinda orientación para fortalecer la seguridad financiera de sus clientes más vulnerables.

La entidad recordó que no solicita claves, contraseñas ni datos sensibles mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

Las cinco recomendaciones clave

Desconfía de comunicaciones inesperadas: Ante llamadas, mensajes o correos sospechosos, no brindar información personal y acudir directamente a una agencia oficial. Protege tu información personal y financiera: No compartir contraseñas, códigos de seguridad, números de cuenta ni documentos personales con terceros, aunque aseguren representar a una institución pública o financiera. Evitar acceder a enlaces sospechosos y cubrir el teclado al digitar la clave en cajeros o puntos de pago. Verifica la autenticidad del dinero en efectivo: Revisar elementos de seguridad de los billetes como textura, marca de agua y detalles visibles al moverlos. Si se sospecha que un billete es falso, evitar usarlo y reportarlo. Usa únicamente canales oficiales: Realizar operaciones en agencias, cajeros automáticos autorizados o plataformas digitales oficiales, evitando intermediarios o lugares no seguros. 5. Busca orientación cuando la necesites: Solicitar apoyo al personal debidamente identificado en agencias para resolver dudas sobre productos financieros o posibles riesgos.

Prevención y educación financiera

La entidad señaló que estas recomendaciones forman parte de sus acciones para promover la educación financiera y reducir la exposición a delitos informáticos y estafas presenciales.

El objetivo es fortalecer la prevención y contribuir a la protección del ahorro de los adultos mayores.