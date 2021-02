El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía peruana puede crecer hasta 9% este año, gracias al comportamiento del precio de los metales que están al alza. Al respecto, Rómulo Mucho, exviceministro de Energía y Minas, indicó que la minería es el activo más valioso para impulsar la reactivación en medio de esta pandemia.

“Pareciera que viene un ciclo bueno nuevamente como en la década pasada. En 2004 llegó una escalada que duró hasta el 2012 donde el precio del cobre bordeaba los US$ 4 la libra, el oro US$ 2 mil la onza, la plata US$ 40 la onza. Eso fue porque China estuvo en su máxima expresión”, declaró.

En esa misma línea, Mucho señaló que en la actualidad el cobre cotiza en US$ 3,6 la libra y que se va a mantener.

“Los analistas dicen que puede venir un súper ciclo, pero no sabemos. Lo que sí es verdad que China va a tratar de recuperar la producción perdida durante la paralización de casi todos los meses que ha bajado”, precisó.

Agregó que en el Perú no hay proyectos grandes que se pondrán marcha por la pandemia.

“Para este año tenemos siete proyectos. San Gabriel (Moquegua) tiene problemas de consulta previa, Corani (Puno) podría arrancar su construcción en el segundo semestre, Coroccohuayco (Cusco) también está paralizado por temas de consulta previa, Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) se decía que arrancaba, pero está a merced no solo del análisis económico, sino también de la garantía del Estado”, detalló.

Para el 2022, Rómulo Mucho indicó que se pondrá en marcha Quellaveco (Moquegua) y deberían dar luz a Tía María para que también se genere más empleo.

Por su parte, Amado Yataco, exministro de Energía y Minas, sostuvo que el cobre sostendrá el desempeño económico del país en el 2021. Asimismo, cree que este año el metal rojo llegará a tener la producción que tenía en niveles prepandemia.

“Tenemos que concentrarnos con el cobre. Este año se pone en marcha Mina Justa (Ica), que tendrá una producción de 180 mil toneladas anuales. Por eso creo que este año vamos a llegar a tener producción de 2.5 millones de toneladas métricas”, dijo.

Resaltó que la minería sigue siendo el principal generador de divisas para el país al concentrar el 63% del comercio exterior peruano.

Agregó que las empresas mineras han invertido en tecnología para ser más eficientes, generando más producción y reduciendo costos, ante la alta demanda que hay en China y Estados Unidos.

“Vislumbro un buen año para la minería. Todo esto crece con piloto automático que lo ponen los inversionistas y no podemos esperar al Gobierno”, mencionó Yataco, quien agregó que la violencia social-política está dejando estragos en la producción minera.