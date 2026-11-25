A pocas semanas del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el Colectivo PAS - País Seguro pidió al Estado respetar la fecha de cierre prevista para diciembre y establecer mecanismos que permitan rastrear el mineral desde su extracción hasta su venta.

Mediante un comunicado, advierte que el Perú no debe continuar prorrogando un dispositivo que exonera de responsabilidad a quienes cometen graves daños al medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores y las comunidades.

La propuesta del colectivo, que agrupa más de 50 instituciones, señala que la trazabilidad del mineral debe incorporarse en la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), junto con requisitos ambientales y sociales verificables. Entre las medidas prioritarias figuran la protección de fuentes de agua y una fiscalización efectiva de las operaciones mineras.

Asimismo, el colectivo solicitó al Ejecutivo impulsar una política nacional con presupuesto definido, metas públicas y responsabilidades claras para enfrentar la minería ilegal. También planteó que los funcionarios con intereses vinculados al REINFO se aparten de las decisiones relacionadas con este proceso.

Otro de los pedidos es que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del tema antes de que concluya la prórroga vigente. Según el colectivo, la decisión debe considerar los derechos de las comunidades afectadas por los impactos ambientales y la inseguridad asociada a la minería ilegal.

“Es por esto inadmisible que se continúe prorrogando el REINFO: un régimen especial diseñado para postergar obligaciones, precisamente en una actividad económica que requiere profesionalismo y cuidado”, refiere el comunicado.

Comunicado de PAS - País Seguro