Una intensa granizada afectó terrenos agrícolas en distintos sectores del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, en Huancavelica. El fenómeno registrado durante la tarde ocasionó daños en cultivos y generó preocupación entre las familias que dependen de la actividad agrícola para su alimentación.

Uno de los lugares perjudicados fue el centro poblado de Pitin Pata, donde los agricultores reportaron afectaciones en sembríos de maíz, alfalfa y otros productos. Según la información proporcionada por los pobladores, el granizo alcanzó aproximadamente cinco centímetros de altura y cubrió parte de los terrenos de cultivo.

La emergencia compromete meses de trabajo e inversión de los productores, quienes habían acondicionado sus parcelas con sistemas de riego para garantizar el desarrollo de sus sembríos. La pérdida de estos cultivos podría afectar el abastecimiento de alimentos de numerosas familias de la zona.

Piden evaluación de daños

Ante las afectaciones, los pobladores solicitaron la intervención de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Angaraes, del Gobierno Regional de Huancavelica y de la Dirección Regional Agraria.

El pedido busca que las autoridades realicen una inspección en las zonas perjudicadas, determinen la magnitud de las pérdidas agrícolas y gestionen asistencia para los productores afectados.

Hasta el momento, la información difundida no precisa el número de hectáreas dañadas ni la cantidad exacta de familias perjudicadas.