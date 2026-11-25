La belleza natural de Playa Yumaque continúa conquistando miradas y posicionándose como uno de los destinos que diversifican la oferta turística de la Reserva Nacional de Paracas.

Esta vez, el atractivo escenario costero recibió la visita de las candidatas del certamen Miss Hispanic International, quienes llegaron hasta este paraje luego de realizar una sesión fotográfica en la reconocida Playa Roja, incorporando así nuevos paisajes de Paracas a su recorrido promocional.

Atractivo natural

Durante su visita, las representantes de la belleza internacional tuvieron la oportunidad de conocer no solo los impresionantes paisajes de Yumaque, sino también parte de su riqueza cultural y productiva. La experiencia incluyó un acercamiento a la artesanía con identidad marina, la gastronomía local y la pesca del día, actividades que fueron compartidas por pescadores y emprendedores de la zona.

Esta experiencia permitió mostrar una faceta diferente de Paracas, donde el turismo no solamente se sustenta en sus escenarios naturales, sino también en las tradiciones, los sabores y el trabajo de las familias que encuentran en el mar su principal fuente de sustento. La presencia de las candidatas representa una oportunidad para proyectar estos atractivos ante nuevas miradas y contribuir a la promoción de destinos que merecen mayor reconocimiento.

De esta manera, Playa Yumaque se suma a los escenarios que vienen formando parte de la experiencia turística del Miss Hispanic International, certamen que desarrolla actividades en Lima, Pisco y Paracas del 21 al 29 de noviembre.

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