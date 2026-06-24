La Playa Yumaque, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, será escenario del primer Yumaque Mar Fest 2026, un festival que busca poner en valor la riqueza marina, la gastronomía local y las tradiciones de los pescadores artesanales de la zona. El evento se realizará el próximo viernes 26 de junio desde las 9:00 de la mañana y reunirá a visitantes, turistas y familias en una jornada dedicada a exaltar el sabor y la cultura vinculada al mar.

Recursos marinos

La actividad ofrecerá una experiencia gastronómica única, donde destacados actores locales del sector pesquero y culinario compartirán con el público los secretos de la cocina marina tradicional. Los asistentes podrán degustar diversos platillos elaborados con productos frescos del litoral, además de conocer más sobre la importancia de la pesca sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos marinos.

Uno de los protagonistas del festival será Julio César Boada, representante de la tercera generación de una familia de pescadores artesanales, quien compartirá la experiencia heredada de sus antepasados y presentará una propuesta gastronómica inspirada en los sabores auténticos del mar de Paracas. Su participación busca resaltar el legado de las familias que durante décadas han vivido de la pesca y han contribuido a preservar esta importante actividad económica.

Los organizadores destacaron que el Yumaque Mar Fest 2026 no solo promoverá la gastronomía marina, sino también el turismo responsable y la identidad cultural de Paracas. Con actividades, degustaciones y diversas sorpresas frente al mar, el festival promete convertirse en una vitrina para mostrar la riqueza natural y culinaria de una de las zonas más emblemáticas de la región Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO