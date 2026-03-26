El distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, se prepara para vivir uno de los periodos turísticos intensos del año con motivo de la Semana Santa, proyectando la llegada de más de 150 mil visitantes.

Este importante flujo de turistas posiciona a este destino como uno de los más atractivos del sur del país durante estas fechas, en las que miles de personas se movilizan para disfrutar del descanso y participar de las tradiciones propias de la temporada.

Visitantes nacionales

Entre los principales atractivos que recibirán gran afluencia de público destaca la Reserva Nacional de Paracas, además de las playas y paisajes naturales que caracterizan a esta zona del litoral pisqueño. Cada año, turistas nacionales y extranjeros llegan hasta este destino en busca de naturaleza, gastronomía marina y experiencias turísticas únicas.

Este movimiento de visitantes generaría un importante impacto económico para la provincia de Pisco, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local. restaurantes, hospedajes y operadores turísticos vienen preparándose para atender la alta demanda que caracteriza al feriado largo de Semana Santa.

Ante la expectativa de una gran afluencia de público, diversas instituciones han puesto en marcha operativos de control y fiscalización para garantizar el orden y la seguridad de los visitantes.

Como parte de estos operativos, las autoridades procedieron a clausurar las operaciones de la empresa OceanPark en la playa El Chaco, al no contar con las autorizaciones correspondientes para su funcionamiento.

Asimismo, se detectó el incumplimiento de la Ordenanza Municipal 014-2023-CM-MDP, que prohíbe la instalación de campamentos, carpas, toldos cerrados o abiertos y la realización de fogatas en esta zona, medidas destinadas a preservar el orden, la seguridad y el cuidado del entorno durante la temporada de Semana Santa.

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