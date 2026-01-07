Miles de turistas nacionales y extranjeros continúan llegando al balneario de Paracas, consolidándolo como uno de los destinos más visitados del litoral peruano durante la temporada de verano.

Desde tempranas horas del día, visitantes recorren a sus playas, malecones y atractivos turísticos, generando un importante movimiento económico en hoteles, restaurantes y demás servicios. Esta alta afluencia se ha intensificado durante el feriado largo, periodo en el que Paracas se convierte en uno de los principales puntos de concentración turística de la región Ica.

Plan seguro

Ante este escenario, la Municipalidad Distrital de Paracas ha puesto en marcha el “Plan Verano Seguro 2026”, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y el bienestar tanto de turistas como de la población local. Este plan incluye acciones preventivas, patrullaje permanente, control en zonas de alta concurrencia y un trabajo articulado con la Policía Nacional, personal de salud y entidades de emergencia, a fin de brindar una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Paracas destaca por sus paisajes naturales únicos, caracterizados por su mar de intenso color azul, extensas áreas desérticas y atardeceres considerados entre los más bellos del país. Estos escenarios naturales ofrecen una experiencia inigualable a quienes buscan descanso, contacto directo con la naturaleza y momentos de tranquilidad, convirtiéndose en un atractivo permanente para fotógrafos, viajeros y familias que llegan desde distintas partes del Perú y del extranjero.

El distrito ofrece además un importante valor cultural y natural, al albergar la Reserva Nacional de Paracas y las Islas Ballestas, reconocidas por su variada fauna marina, como lobos marinos y aves guaneras, así como por el emblemático Candelabro. A ello se suma la herencia ancestral de la cultura Paracas y una reconocida gastronomía marina, que complementan una propuesta turística integral que combina aventura, relax, historia y naturaleza en un solo destino.

VIDEO RECOMENDADO