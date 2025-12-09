El balneario de Paracas, en la provincia de Pisco, vive con intensidad el feriado largo, recibiendo a miles de turistas nacionales y extranjeros. Desde primeras horas, visitantes y familias abarrotaron las principales playas, generando un notable movimiento en hoteles, restaurantes y comercios del distrito.

Destino preferido

No obstante, la masiva concurrencia evidenció algunas deficiencias en la planificación del acceso vehicular. En varios momentos del día, las largas filas de automóviles para ingresar por la garita de la Reserva Nacional de Paracas provocaron congestionamientos en la vía de acceso, ocasionando esperas prolongadas y malestar entre los turistas.

La playa El Chaco, uno de los puntos más concurridos del balneario, también registró una asistencia masiva de bañistas. Sombrillas, toallas y actividades recreativas cubrieron gran parte de la zona, reflejando la alta demanda turística y el atractivo que Paracas ofrece durante los feriados.

Restaurantes y servicios turísticos reportaron afluencia total, especialmente durante las horas de almuerzo, dinamizando la economía local y fortaleciendo la actividad comercial.

Para garantizar la seguridad de los visitantes, la Municipalidad Distrital de Paracas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, activó el Plan Navidad Segura 2025.

Este operativo incluye patrullajes permanentes, control del tránsito, vigilancia en zonas turísticas y presencia policial en puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar una estadía tranquila tanto para turistas como para residentes.

