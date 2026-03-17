Hasta febrero último, el BCP estimaba que la economía peruana crecería entre 3.5 y 4%, manifestó el gerente de Estudios Económicos de esta entidad financiera, Carlos Prieto.

Pero, según el Reporte Trimestral Macroeconómico del BC, tres choques de oferta (guerra en Medio oriente, El Niño y la crisis energética por el accidente en el ducto de Camisea) hizo bajar esa proyección a entre 3 y 3.5%.

“Pero, Perú puede crecer 2 puntos porcentuales más por todas las ventajas que tiene, principalmente los altos precios de los metales”, comentó Prieto.

A esa situación se suma el excesivo gasto corriente que genera el Congreso mediante leyes como el referido a los empleados públicos que están bajo el régimen del CAS y los beneficios a efectivos de las Fuerzas Armadas. Ambas medidas demandarán unos S/ 10 mil millones al año.

En ese sentido, refirió que es probable que el Ejecutivo no observe esas leyes porque necesita el apoyo del Congreso para que otorgue el voto de confianza a su gabinete ministerial.

Por ello, recomendó que el Colegio de Economistas, presente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Congreso por las iniciativas de gasto que ponen en riesgo la estabilidad fiscal (en el futuro).

Precisó que cualquier colegio profesional puede tener esa iniciativa porque tiene esta facultad, inclusive, el Consejo Fiscal Fiscal podría apoyar en este objetivo.

Constante

En tanto, la presidente del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló que, según la Constitución, las normas deben tener “identificada su fuente de ingresos constante” para ser sostenibles en el tiempo.

Indicó en RPP que cree que la intención del Congreso de aprobar esas normas está en brindar la justicia social que seguro muchos trabajadores han estado persiguiendo por varios años.

“¿Quién se puede oponer a que un trabajador tenga su gratificación? Pero todo eso tiene que tener una evaluación inicial, anterior a la promulgación de una ley. Eso es lo que hemos manifestado nosotros desde siempre", agregó.

Al respecto, Carlos Prieto recordó que en los últimos dos años, los gastos generados desde el Congreso no se han sentido en la caja fiscal por los altos ingresos que ha tenido el país por los altos precios de los metales.

Es decir, que en el 2026 se podría cumplir la meta del déficit fiscal de 2% e, inclusive, hasta podría bajar, considerando los altos ingresos del país, pero que no se está ahorrando para hacer frente a las emergencias, como un Niño destructivo, o un sismo, entre otros.