La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) cuestionaron las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis energética, al considerar que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas y educativas en el país.

Ambos gremios empresariales rechazaron la implementación de clases remotas, el teletrabajo obligatorio y otras disposiciones que -según señalaron- generan una paralización parcial de la actividad productiva.

“Inaceptable”

ComexPerú calificó de “inaceptable” que, ante el desabastecimiento de gas natural, se adopten decisiones que trasladan los costos de la crisis a ciudadanos y empresas.

En su comunicado, el gremio sostuvo que estas medidas evidencian una falta de planificación en la gestión de la infraestructura energética y advirtió que el país no puede detener su funcionamiento cada vez que se presenta una contingencia en el suministro de recursos básicos.

Asimismo, la organización pidió al Poder Ejecutivo garantizar la continuidad de la educación y de las operaciones comerciales, y demandó una gestión preventiva que evite restricciones a la actividad económica.

En ese sentido, solicitó revisar las disposiciones que establecen trabajo remoto y virtualidad educativa, al considerar que afectan el desarrollo productivo y comercial.

Confiep

Por su parte, la Confiep reconoció la gravedad de la interrupción en el suministro de gas, pero advirtió que una crisis energética no debería resolverse generando problemas adicionales en la educación y la actividad laboral.

El gremio recordó que miles de familias carecen de conectividad para la educación virtual y pidió al Gobierno priorizar soluciones rápidas y focalizadas que atiendan la emergencia sin afectar el trabajo ni el proceso educativo.