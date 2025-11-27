Por mayoría, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el informe sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo (Proyecto de Ley 13280/2025-PE) con relación a temas económicos.

El presidente del grupo del trabajo, Víctor Flores Ruíz, señaló que en el tema agrario se garantiza el acceso al agua y riego; además de priorizar y gestionar proyectos de infraestructura hidráulica en todas las regiones sin ningún tropiezo legal que impidan su culminación.

Sobre el tema ambiental, dijo que se busca facilitar y reducir los requisitos de los estudios de impacto ambiental acompañados de una aceleración de los procesos administrativos para el otorgamiento de licencias ambientales, a fin de aumentar las inversiones extranjeras.

Excepción

Así, dicha comisión emitió opinión a favor del pedido de facultades legislativas a excepción de modificar el Código Tributario para regular los intereses aplicables en las devoluciones de pagos indebidos o en exceso.

Tampoco recomienda modificar la ley que regula el régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas, solo respecto a la parte de facultar al Ministerio de Economía y Finanzas (con opinión favorables de la Sunat) para determinar nuevos supuestos de riesgo de aplicación excepcional del porcentaje de percepción del 10% en la aplicación de bienes mediante Decreto Supremo.

El tributarista Luis García, del Estudio Muñiz, dijo a Correo que la propuesta sobre el régimen tributario no está orientado a aumentar la base tributaria.

Por el contrario, según dijo (25-11-2025), el pedido de facultades está intentando endurecer aún más las normas para los contribuyentes que ya son formales, no se enfoca en los informales.