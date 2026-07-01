La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el dictamen que aprueba la propuesta de crédito suplementario del Ejecutivo, el mismo que compromete S/ 9,596 millones adicionales para el Presupuesto Público del 2026.

Fue durante la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria que se realizó en el hemiciclo principal del Congreso, en la cual se debatió y votó el dictamen, con presencia del ministro de Economía y Finanzas, Roberto Acuña.

Se aprobó la emisión interna de bonos que, en una o más colocaciones, podrá hacer el Gobierno Nacional hasta por S/ 1,260 millones, para financiar “Proyectos de Inversión, Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) e Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) a cargo de diversas entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales”.

El dictamen también incorpora recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público 2026 hasta por S/ 4 mil 160 millones 277, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

CAS

Sobre el pago progresivo de CTS y gratificaciones al personal CAS, el presidente de la referida comisión, Alejandro Soto, recordó que existe una ley que debe restarse. respetarse.

Dijo que la Comisión de Presupuestos sigue trabajando bajo el compromiso expreso de que en los próximos días se hará llegar una propuesta específica, técnicamente viable, fiscalmente responsable y políticamente sólida, sin comprometer la caja fiscal ni generar expectativas que el Estado no pueda cumplir.