La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), con el apoyo de Amazon Web Services Institute, presentó recientemente el estudio Perú Digital: El camino hacia la modernización’, donde se exponen las principales fortalezas y oportunidades del país en materia de transformación digital a raíz de la pandemia del COVID-19.

Dicho estudio busca ser un apoyo para quienes toman decisiones en el Poder Ejecutivo y Legislativo en el ámbito digital, y potenciar el desarrollo económico, la conectividad, y por ende, la inclusión.

Como recomendación, el documento concluye, que se debe reforzar la institucionalidad del gobierno digital, la creación de capacidades y el talento digital, la promoción de una política de Cloud First en las entidades estatales, la inclusión financiera digital, el uso armónico de los datos, así como el impulso de las compras públicas de tecnología.

MIRA Si un trabajador de confianza regresa a un puesto ordinario podría sufrir reducción de sueldo

¿Qué tanto hemos avanzado en este aspecto? “Ha habido un avance notable, especialmente, en los últimos tres años, impulsado principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM”, comentó Andrés Calderón, investigador del CIUP, profesor del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico y quien se encargó de hacer el estudio Perú Digital.

Resaltó ejemplos como la ampliación de los servicios de la plataforma de interoperabilidad, la digitalización de varios trámites burocráticos, la implementación y ampliación del portal de datos abiertos, el impulso de la utilización de la nube en lugar de servidores físicos, entre otros.

Sin embargo, refirió que es difícil establecer si se han logrado acortar brechas en pandemia, al no existir una línea de base. “No ha habido una medición de la distancia de la brecha digital. No sabemos o no hay información pública del total de entidades públicas o empresas privadas sin conexión a internet, o qué servicios de atención al cliente o procesos internos están completamente digitales. Ha habido esfuerzos por digitalizar varios procesos, pero no sabemos cuál es la magnitud del déficit actual”, dijo.

EFECTO ECONÓMICO

El estudio hace notar la correlación entre la digitalización y el crecimiento económico, que incluso podría tener un impacto directo en el PBI. ¿Cuáles son los efectos en caso no evolucione la transformación digital? Para Calderón, por un lado está el costo de oportunidad, perder la chance de crecimiento que en países OCDE podría significar hasta un 2,4% del PBI.

“Por otro lado, está el desperdicio de recursos. El tiempo, personal y material logístico que se destina, por ejemplo, a trámites presenciales se reduciría significativamente. Pero, principalmente, aprovechar al máximo las potencialidades de la digitalización significa mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, apuntó.

Parte del reto de la digitalización del Estado está en su recurso humano, que no necesariamente se caracteriza por su apertura a los cambios. El experto contó que en el estudio apareció un dato que refleja esta problemática, y es que ningún líder digital en ninguno de los ministerios desempeña un puesto de alto nivel (gerencial, por ejemplo). Y tampoco ha habido ningún curso de capacitación en transformación digital o desarrollo de capacidades en este ámbito.

Al respecto, puntualizó que se necesita brindar recursos a las entidades públicas para invertir en las personas “y en desarrollar un esfuerzo decidido para reclutar a personas que guíen la transformación digital en las entidades públicas, al más alto nivel, y que provoque un efecto de cascada hacia la base de dichas instituciones”.

EN MATERIA EDUCATIVA

Calderón explicó que la educación es uno de los ámbitos más necesitados de digitalización. En el estudio constataron con datos del INEI que menos de un tercio de los escolares utilizaba plataformas digitales para la educación a distancia, esto sin contar a la gran cantidad de estudiantes que no pudieron realizar estudios remotos y desertaron de las escuelas.

“La falta de digitalización ha significado un retraso educativo colosal para el Perú. Y, por supuesto, porque la educación escolar es la base en la que se construye una mejor ciudadanía y se generan las mayores oportunidades para el desarrollo social y económico”, sentenció.

Por su parte, Abby Daniell, gerente de Desarrollo de Negocios del Sector Público para Latinoamérica de Amazon Web Services (AWS) indicó que se debe partir del pilar que la educación es importante porque apoya el desarrollo económico del país y de la región.

A través de diferentes programas educativos, AWS viene trabajando en la digitalización de la educación. Y pone énfasis en la computación en la nube como un gran aliado, ya que les permitió continuar cumpliendo con su misión de capacitar millones de estudiantes de manera segura y eficaz.

“Para las instituciones educativas que ya habían iniciado su viaje a la nube, la adaptación a los nuevos desafíos impuestos por el COVID 19, fue mucho más rápida y fácil”, expresó.

Refirió que esa sinergia entre empresa privada y sector público se viene convirtiendo en algo natural. A medida que las compañías van adoptando nuevas tecnologías, los usuarios se van adaptando a ellas, y son precisamente ellos quienes impulsan el consumo de nuevos servicios y aplicaciones que mejoran su experiencia en las plataformas del sector público, indicó.

“En AWS buscamos ayudar a construir ciudades inteligentes, gobiernos eficientes y educación que logre ventajas competitivas a nivel mundial”, subrayó.

Daniell agregó que están convencidos de que los gobiernos en América Latina pueden actuar como startups.

“Los ayudamos a acelerarse, en compras y contrataciones, entrenando a su personal de tecnologías de la información y trayendo las mejores prácticas globales”, sostuvo Daniell, quien aspira a que AWS se convierta en aliado estratégico del Perú en el proceso de transformación digital.