El 31 de diciembre del 2025, el gobierno publicó un Decreto de Urgencia (DU) que dispone la reorganización patrimonial de Petroperú, bajo el paraguas de Proinversión, porque atraviesa una grave situación financiera.

Entre enero y noviembre del 2025, las líneas de crédito a las que accedía la empresa se redujeron de $ 2,599 millones a $ 402 millones.

Según el DU, la petrolera no debería seguir pidiendo más recursos del Estado. Entre el 2022 y 2024 le entregó más de S/ 17,000 millones.

Es así, que el Gobierno pone en manos de Proinversión la tarea de buscar una salida que haga viable la sostenibilidad de la empresa.

Sin embargo, cuatro congresistas han presentando proyectos de ley para derogar el DU. Uno es el PL N° 13669/2025-CR de Bernardo Quito, de la Bancada Socialista, que busca “evitar la privatización de Petroperú”.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, en entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR), indicó que el DU no implica vender ni entregar la empresa. “Es una reorganización necesaria para salvarla. Privatizar es vender, reorganizar es ordenar”, precisó.

Seguridad

Un segundo PL lo ha presentado el congresista Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) para “proteger la seguridad energética nacional”.

El ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, en entrevista con RPP, dijo que no cree que se llegue a un tema de esa naturaleza porque Petroperú como empresa estatal tiene algunas funciones que son importantes, pero “no es nada que no se pueda resolver también por otros medios”.

A octubre del 2025, Petroperú tenía una participación del 26% del mercado total de combustibles, con 42% de Diesel y 31% de gasolinas.

También tiene más del 85 % de participación del mercado en las regiones con alto índice de vulnerabilidad del país como lo son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, en los que no existe presencia significativa del sector privado.

Un tercer PL (N° 13672/2025-CR) es de la congresista Isabel Cortez (No agrupada) para garantizar la continuidad de la cadena de suministro de combustible a nivel nacional.

El cuarto PL es de Alfredo Pariona (Bancada Socialista), que no solo pide garantizar la continuidad de la cadena de producción (Petroperú debe $ 120 millones a los productores del norte que le proveen crudo para la refinería de Talara), sino también demanda al Ministerio de Energía y Minas (Minem) “para que realice transferencias financieras, hasta por 240 millones de soles a favor de Petroperú”.