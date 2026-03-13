Finalmente el Congreso aprobó una norma para que los trabajadores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 1057, que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), reciban CTS y gratificación, no obstante no tener el financiamiento respectivo.

“La medida implica un gasto anual permanente mayor a los S/ 3,050 millones, sin fuente de financiamiento”, precisó a Correo el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

El pleno aprobó en segunda votación y por mayoría (95 votos a favor) el texto sustitutorio consensuado de las Comisiones de Trabajo y Presupuesto, que dispone que el trabajador CAS reciba el equivalente a tres remuneraciones adicionales en el año (dos por concepto de gratificación y uno por CTS).

Ahora queda que el Congreso envíe la autógrafa de respectiva ley al Ejecutivo, que decidirá si la observa o no.

Según la nueva norma, el régimen CAS cuenta con aproximadamente 348,750 trabajadores, constituyéndose en el más importante régimen laboral del sector público.

Fisco

Luis Miguel Castilla dijo que la aprobación de la norma confirman que la irresponsabilidad fiscal sigue.

Refirió que esa norma se suma a la aprobación de la cédula viva para las Fuerzas Armadas, que implican un gasto anual de S/ 3,800 millones. “Con solo las dos normas aprobadas estamos hablando de casi S/ 7,000 millones de gasto adicional que hará muy difícil cumplir la regla fiscal, restando espacio a gastos productivos y hará más rígido el presupuesto”, agregó.

Señaló tener duda que el Ejecutivo tenga la capacidad de frenar las normas porque está a días de pedir el voto de confianza, que probablemente esté negociando su supervivencia en base a clientelismo y aceptar este tipo de iniciativa de gasto que es muy perjudicial para las finanzas públicas.