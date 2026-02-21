Un nuevo proyecto de ley para autorizar el noveno retiro extraordinario y facultativo de fondos de las AFP, de hasta 4 UIT (S/22,000), fue presentado en el Congreso por el parlamentario de Podemos Perú, Darwin Espinoza, con coautores como José Arriola, Luis Picón, Francis Paredes, Heidy Juárez y Edgar Tello.

La iniciativa Nº 13999/2025-CR, ingresada esta semana a través del Área de Trámite Documentario del Parlamento, se suma a una propuesta similar de la semana pasada del legislador de Perú Libre, Américo Gonza, respaldada por su bancada.

El proyecto busca mitigar los efectos del alza del costo de vida, la desaceleración económica, la caída del ingreso real de los hogares y la pérdida de rentabilidad en los fondos previsionales .

Los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT vigentes, equivalentes a S/22,000 con la UIT 2026 fijada en S/5,500.

Como se recuerda, el octavo retiro concluyó en enero, tras su aprobación en septiembre de 2025 mediante la Ley Nº 32445.