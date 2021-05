¿Pensando en abrir un negocio? Sin duda volverse emprendedor trae algunos riesgos y uno de ellos es invertir un fuerte capital de dinero. Sin embargo, ¿qué hacer si no se cuenta con los ahorros necesarios?

Walter Rojas, gerente central de Negocios de Caja Cusco, explica que lo primero que debe hacer un buen negociante es ordenar sus finanzas, es decir, saber con cuánto dinero cuenta y en qué lo va a invertir. Además, si el rubro al que se va a dedicar es rentable para pedir un préstamo. “Tener deudas no es malo, siempre y cuando se cumplan las fechas de pago establecidas y los objetivos para los cuales se pidió el crédito”, señala Rojas.

A menos cuotas

Al respecto, Ana Vera Talledo, CEO de Grupo Kobsa, exhorta a los emprendedores a no solicitar varios préstamos a la vez, lo cual puede causar un sobreendeudamiento y hacer que su proyecto peligre.

“En caso pida un crédito, que no sea por un plazo largo y no exceda los 18 o 24 meses. Se debe evaluar las mejores condiciones que ofrecen las cajas, bancos u otras entidades”, indica la experta. Menciona que, si no sabe mucho del tema financiero, lo mejor será buscar asesoramiento con especialistas para que guíen su emprendimiento.