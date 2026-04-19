La Policía Nacional del Perú emitió una disposición interna para reforzar acciones de control en distintos puntos del país, en el marco de una investigación que involucra al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. La orden a la que tuvo acceso El Comercio establece medidas preventivas ante un posible intento de salida del territorio nacional.

El documento, emitido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, instruye a diversas unidades a intensificar la vigilancia en espacios estratégicos. Entre estos se encuentran aeropuertos, puertos, terminales terrestres y zonas de frontera.

Fuente: El Comercio.

Detalles de la disposición policial

La comunicación interna señala que se tomó conocimiento de una solicitud vinculada a diligencias fiscales en curso. En ese contexto, se menciona la posibilidad de requerimientos como detención preliminar, allanamientos e incautaciones.

“La Dirección Contra la Corrupción (…) solicitaría siete días de detención preliminar, así como el allanamiento e incautación de bienes (…) con el fin de evitar la manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos”, precisa el documento.

Refuerzo de vigilancia e inteligencia

La disposición también ordena a las unidades especializadas coordinar con áreas de inteligencia para ampliar las labores de seguimiento. Estas acciones buscan anticipar cualquier intento de evasión o desplazamiento fuera del país.

“Se orientará a intensificar las acciones propias de la función policial orientadas a la prevención ante eventuales intentos de evasión o salida del país”, se lee.

La orden precisa que todas las intervenciones deberán ejecutarse conforme a las normas vigentes. Asimismo, se establece que el uso de la fuerza debe regirse por los principios establecidos en la legislación.

Finalmente, se indica que cualquier hecho relevante deberá ser comunicado de forma inmediata al comando institucional. Este mecanismo busca mantener el seguimiento constante de las acciones desplegadas en todo el país.