Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, explicó las incidencias internacionales de las elecciones generales del 12 y 13 de abril.

Burneo reveló que el voto en el extranjero no registró las mismas dificultades logísticas que Lima Metropolitana.

Sin embargo, precisó que sí se presentaron incidencias en dos circunscripciones en Estados Unidos: Orlando y Nueva Jersey.

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el voto exterior muestra que el 26.3% de las 2,543 actas de la elección presidencial fue observada y derivada al Jurado Electoral Especial (JEE).

América concentra el mayor volumen con 423 actas observadas sobre 1,570. Le siguen Europa con 224 actas de 839, mientras que Asia registra 21 observadas de 107.

En Oceanía, solo dos de 21 actas totales irán al JEE.

África cierra sin observaciones, con sus seis actas contabilizadas.

En específico

Orlando y Nueva Jersey concentran tasas de observación superiores al promedio exterior.

Orlando no cuenta con actas pendientes pero registra que nueve de sus 21 actas fueron derivadas al JEE, lo que representa el 42.9% del total. Por otro lado, al cierre de esta nota, Nueva Jersey acumulaba 31 actas para el JEE y 25 pendientes de contabilizar sobre un universo de 128.

El politólogo Jean Carlos Rodríguez sostuvo que el porcentaje de actas observadas en el voto extranjero de estas elecciones es mayor al registrado en 2021, que fue de un 5%, y apuntó a fallas tecnológicas.

“Probablemente sea por los problemas que presentó el STAE y los errores que cometieron los miembros de mesa: sumas erradas, falta de firmas, datos ilegibles”, señaló.

El especialista cuestionó directamente la gestión de la ONPE. “Desgraciadamente se han evidenciado ineficiencias en la contratación de personal, traslado de material electoral, y finalmente está generando la pérdida de la confianza”, concluyó.