La NASA autorizó el inicio de la fase de implementación de la misión Rosalind Franklin, un proyecto orientado a estudiar el subsuelo de Marte. Esta iniciativa tiene como objetivo identificar posibles señales de vida pasada o presente mediante la exploración directa del terreno.

La misión es desarrollada en conjunto con la Agencia Espacial Europea, que lidera el programa y aporta los principales componentes del sistema. Entre estos se incluyen la nave espacial, la plataforma de aterrizaje y el rover encargado de operar en la superficie marciana.

Objetivos de la misión

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la capacidad del rover para perforar hasta dos metros bajo la superficie. Esta característica permitirá acceder a capas que podrían conservar compuestos orgánicos protegidos de las condiciones externas.

El lugar seleccionado para las operaciones es Oxia Planum, una zona de interés científico por sus características geológicas. Allí se realizarán análisis de muestras con el fin de detectar elementos asociados a procesos biológicos.

El proyecto contempla el uso de instrumentos diseñados para el estudio de moléculas orgánicas. Entre ellos se encuentra un espectrómetro de masas que permitirá examinar los componentes presentes en las muestras recolectadas.

Además, la misión incluirá sistemas de soporte como unidades de calentamiento por radioisótopos y electrónica especializada. Estos elementos garantizarán el funcionamiento del rover en condiciones ambientales adversas.

A inicios de 2024, la NASA y la ESA formalizaron su cooperación mediante un memorando de entendimiento. Este acuerdo amplió la participación de la agencia estadounidense en el desarrollo del proyecto ExoMars.

Posteriormente, la misión superó la fase de revisión de diseño preliminar, lo que permitió avanzar en su planificación. Este proceso confirmó la viabilidad técnica de los componentes y del enfoque científico.

¿Cuándo será el lanzamiento?

El despegue está previsto para no antes de finales de 2028. Para esta etapa, la NASA seleccionó el cohete Falcon Heavy de SpaceX, que partirá desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El servicio de lanzamiento será gestionado por el Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA. Este organismo se encarga de coordinar los aspectos técnicos y logísticos necesarios para la ejecución de la misión.