Las evaluaciones nacionales de riesgo (ENR) constituyen herramientas fundamentales para definir las medidas necesarias frente a los riesgos asociados al lavado de activos (LA) en el país y que están previstas en la Política Nacional contra el LA al 2030.

Así lo señaló Katia Pasco Arróspide, coordinadora de Metodologías de la Intendencia de Prevención, Cooperación y Metodologías de la UIF-Perú, durante su presentación en la Semana de Prevención del LA 2026 (SPLA 2026).

La ENR del LA 2025 identifica a la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y los delitos contra la administración pública (corrupción) como los principales riesgos asociados al lavado de activos en el país. Además, identifica a Lima, Puno y Madre de Dios como las regiones con mayor exposición al riesgo.

Como parte de las ponencias de la SPLA 2026, también se abordó cómo la corrupción puede facilitar las actividades del crimen organizado y por qué es necesario fortalecer los mecanismos de prevención en las instituciones públicas y privadas.

Instituciones

En esa línea, Ricardo José Ferrer Picado, director y fundador del Foro para el Hemisferio Occidental (FHOx), destacó que la corrupción puede debilitar los controles y facilitar las operaciones de las organizaciones criminales. Además, subrayó la importancia de contar con instituciones sólidas, herramientas eficaces y pruebas digitales íntegras para fortalecer la prevención.

En tanto, Enzo Paredes Castañeda, intendente de Prevención, Cooperación y Metodologías de la UIF-Perú, explicó la importancia del compliance para identificar, evaluar y mitigar riesgos del LA y delitos conexos.

También resaltó la necesidad de fortalecer, bajo una mirada integral, los sistemas de prevención, los modelos de prevención de delitos (compliance penal) y los modelos de integridad pública para promover una gestión eficaz y una cultura ética en las organizaciones.

Mientras que Luis Eduardo Daza, consultor internacional en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, expuso sobre el combate contra el lavado de activos en la era digital y el uso de la inteligencia artificial (IA).

En su presentación, comentó que la IA no reemplaza al sistema de prevención; lo vuelve más rápido en lo repetitivo y más agudo en lo complejo, que el enfoque basado en riesgos (EBR) el que determina dónde usarla primero.