Finalmente, el Congreso aprobó el crédito suplementario de S/ 9,596 millones para financiar proyectos en diferentes regiones del país (con S/ 5,435 millones, sustentados con el canon, sobrecanon y regalías). También para pagar CTS y gratificaciones a los trabajadores que están bajo el régimen laboral del CAS, entre otros.

El texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto fue aprobado por la Comisión Permanente, sin discusión de por medio, con 17 votos a favor (el mínimo necesario), 5 en contra y 4 abstenciones (Fuerza Popular).

Sobre el pago de las CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS, se está delegando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la responsabilidad de pagar.

Mediante un decreto supremo, el MEF definirá los detalles de cómo hará los pagos, que las gratificaciones no serán menores de S/ 300. El pago será gradual en el tiempo porque no hay una partida para este fin, como lo dijo en su momento el titular del MEF, Rodolfo Acuña.

El crédito suplementario también será para pagar bonos extraordinarios a docentes, auxiliares y personal del servicio militar.

Irresponsable

El ex viceministro de Economía, Enzo Defillipi, dijo que es inaudito que se apruebe un crédito suplementario que busca cubrir parte de las iniciativas de gasto del Congreso que ya termina sus funciones.

“Es irresponsable aprobar un crédito suplementario que es equivalente al 1% del PBI (Producto Bruto Interno o producción nacional). Sobre todo porque el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado y aclarado, solo unos días antes, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto”, precisó a Correo.

La aprobación del crédito suplementario demoró más de una semana por lo que ayer fue el último día de la Legislatura. Por el apremio se votó sin el debate correspondiente.

De los S/ 9,596 millones del crédito suplementario, S/ 1,260 se financiarán con la emisión de bonos soberanos, es decir, el Perú tomará deudas de inversionistas del mercado de valores.