Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que de ayer, 1 de marzo, se registró una situación de emergencia (fuga de gas y llamarada) a la altura del kilómetro 43 / KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco.

En atención a esa situación, y conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 017-2018-EM, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha declarado el Estado de Emergencia el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo para permitir que TGP ejecute, con la mayor celeridad, los trabajos técnicos necesarios para la pronta superación de la contingencia.

En ese sentido, precisó que la emergencia fue controlada de forma oportuna por su equipo técnico especializado desplegado en la zona y se realizan las acciones correspondientes para determinar la causa del incidente.

TGP precisó que como medida de seguridad, “resulta inevitable paralizar el servicio de transporte de gas en el tramo afectado para aislar la zona, analizar el estado de la infraestructura e iniciar las actividades para la recuperación del servicio”.

En tanto, anunció que se aplicarán restricciones temporales a los usuarios industriales y eléctricos, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para superar de forma segura y definitiva la contingencia registrada el día de ayer

Hizo hincapié que “es importante resaltar que no existen comunidades a menos de 16 kilómetros del lugar del incidente, por lo que no se ha generado afectación alguna a la población”.

Distribuidora

En tanto, Cálidda, empresa que distribuye el gas natural en Lima y Callao, informó en un comunicado que, en esa línea, se ha establecido un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando solo el suministro a los consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV.

No están incluidos en esta priorización los vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, coaster, mototaxis, entre otros.

“Si bien la causa de la interrupción no está atribuida a la operación de Cálidda, estamos trabajando de manera ininterrumpida y en estrecha coordinación con TGP y con las autoridades competentes para mitigar el impacto de esta situación”, precisó la empresa distribuidora.

Sobre los grandes clientes —estaciones GNV, consumidores industriales (regulados e independientes) y empresas generadoras— se vienen realizando coordinaciones y comunicaciones directas para la gestión correspondiente, priorizando en todo momento la seguridad del sistema y la continuidad del suministro esencial.