El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Concesión Sur Oeste, el mismo que abastece a las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Es como consecuencia de los huaicos que están interrumpiendo diversas vías del sur del país y no permite el tránsito de los camiones cisterna que transportan Gas Natural Licuado (GNL) hacia las citadas regiones.

El Minem, mediante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) declaró en emergencia ese servicio desde el pasado 22 de febrero y estará vigente hasta la normalización del tránsito en la zona sur del país.

Petroperú

En ese sentido, la petrolera estatal señaló que está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio público de gas natural.

Petroperú está a cargo del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste, el mismo que no tiene un sistema de ducto por lo que necesita ser abastecido con camiones cisternas.

La empresa, en un comunicado precisó que se dará prioridad al abastecimiento de usuarios residenciales y comerciales, por tratarse de un servicio esencial, y que podría implementar cortes temporales a clientes industriales mientras se normaliza el suministro.

Cabe precisar que Transportadora de Gas del Perú (TGP), la empresa que transporta gas natural (seco y líquido) desde Camisea a Lima e Ica, tiene pendiente de extender su concesión hacia el sur del país, mediante un ducto, que abaratará el costo a los consumidores finales.

El proyecto prevé llevar gas natural a Arequipa y Moquegua.