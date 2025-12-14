La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, recibió el Informe ROSC de Contabilidad y Auditoría elaborado por el Banco Mundial, que evalúa la calidad de la información financiera en Perú y su alineamiento con estándares internacionales.

Este diagnóstico constituye un insumo clave para fortalecer la transparencia, la supervisión financiera, la gobernanza corporativa y la confianza en los mercados, todo ello en el marco del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Una herramienta estratégica para el desarrollo económico

Durante la presentación del informe, la ministra Denisse Miralles subrayó que contar con información financiera confiable, transparente y alineada a los estándares internacionales es fundamental para impulsar el crecimiento económico, mejorar el clima de inversión y fortalecer la estabilidad financiera del país.

“La calidad de la información financiera es esencial para las políticas públicas. Este informe nos permitirá orientar nuestras decisiones para seguir avanzando en la modernización del sistema contable y auditorio”, afirmó Miralles.

Un diagnóstico exhaustivo sobre el alineamiento con estándares internacionales

El Informe ROSC fue solicitado por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y actualiza un estudio realizado en 2004. Evalúa el grado de cumplimiento de normas internacionales como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y el Código de Ética para Contadores Profesionales, entre otros marcos técnicos relevantes.

El documento identifica avances en la modernización del marco contable nacional, pero también señala retos pendientes en áreas como la supervisión, la capacitación profesional, la gobernanza corporativa y el fortalecimiento institucional, aspectos clave para el desarrollo económico y la protección de los usuarios de la información financiera.

Una actualización clave para la adhesión a la OCDE

La ministra Miralles destacó la relevancia del informe en un contexto crucial para el Perú, ya que la adhesión a la OCDE exige alinearse con buenas prácticas internacionales en transparencia, sostenibilidad, gobernanza corporativa y calidad de la auditoría.

“El Perú debe asegurar que sus procesos y marcos regulatorios estén alineados con los más altos estándares internacionales. Esto es esencial para mejorar la competitividad, atraer inversiones y mantener el crecimiento en un contexto global desafiante”, precisó la ministra.

Un paso hacia la reforma y modernización del sistema financiero

El informe ROSC servirá como base para una agenda de reformas orientada a mejorar la calidad de la información financiera, fortalecer la supervisión y modernizar los marcos regulatorios que rigen a empresas públicas y privadas, así como a los organismos supervisores.

“La confianza es el cimiento sobre el cual se construyen la inversión y el desarrollo sostenible. Este informe no solo es un diagnóstico técnico, sino un punto de partida para trabajar de manera conjunta con los reguladores, los profesionales contables y el sector privado”, señaló Miralles.

Datos clave