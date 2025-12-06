El Ejecutivo consumó una maniobra política para intervenir la estructura de gobierno de las Cajas Municipales, según denunció Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).

Ello se da con la reforma estructural de la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2026, que modifica la composición de los directorios de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).

“Esa práctica constituye una afectación directa a la autonomía institucional de las CMAC y un grave precedente de captura política de un sistema financiero especializado”, precisó.

Así, la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Endeudamiento, modifica la composición de los directorios de las Cajas Municipales, los criterios de idoneidad moral y técnica, así como los periodos de designación y reelección de sus integrantes.

Transparencia

La FEPCMAC señala que incluir una reforma estructural a un sector financiero especializado dentro de una ley destinada a regular la política de endeudamiento público constituye una práctica legislativa que vulnera la transparencia, impide el escrutinio técnico y democrático, y genera riesgos para la estabilidad institucional del sistema.

Actualmente, el directorio de las CMAC están compuesto por siete integrantes, entre ellos dos que representan a la mayoría del concejo municipal, uno a la minoría del concejo municipal, uno a Cofide, uno a la cámara de comercio, uno al clero y uno a los pequeños comerciantes y productores del ámbito territorial donde opera la entidad.

La ley indica que el presidente del directorio de una CMAC será seleccionado por el viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción, es decir, habrá injerencia del gobierno de turno.