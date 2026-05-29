Solo el 5% de las empresas peruanas tienen actualmente un seguro contra desastres naturales, pese a que el país enfrenta amenazas constantes como sismos, inundaciones, huaicos y otros desastres naturales, advirtió Carlos Delgado Honda, gerente corporativo de Riesgos Generales de Avla Perú.

Fue a propósito de que hoy viernes 29 de mayo se realizará el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Así, Delgado destacó la importancia de fortalecer la cultura de prevención y protección financiera en el sector empresarial. “Los desastres naturales no solo dañan infraestructura; también paralizan operaciones, afectan inventarios, interrumpen cadenas de suministro y comprometen la continuidad de los negocios. Muchas empresas tardan meses en recuperarse y otras incluso no vuelven a operar”, señaló.

Explicó que el seguro contra desastres permite proteger, bajo un solo contrato, activos físicos esenciales como edificios, maquinarias, equipos y mercancías, además de cubrir pérdidas económicas derivadas de la interrupción de operaciones. “Contempla coberturas frente a terremotos, inundaciones, tsunamis, incendios y riesgos sociopolíticos”, precisó.

Prevención

El ejecutivo manifestó que entre los principales beneficios de ese tipo de seguro destacan la continuidad operativa del negocio, la reducción del impacto financiero ante emergencias, la protección del patrimonio empresarial, la optimización de costos al integrar múltiples coberturas y una gestión más eficiente de riesgos.

Precisó que debido al nivel de exposición sísmica del país las pólizas suelen contemplar deducibles razonables. “Por ejemplo, para una empresa con activos asegurados por $ 10 millones, el deducible podría representar alrededor del 1% del valor asegurado, dependiendo de la ubicación y el nivel de riesgo.

“La prevención ya no puede verse como un gasto, sino como una inversión clave para garantizar la sostenibilidad de los negocios frente a eventos cada vez más frecuentes y de mayor impacto”, concluyó Delgado.