En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se conmemora cada 16 de abril, especialistas advierten que el principal reto para los emprendedores no es solo iniciar un negocio, sino lograr que crezca de manera sostenible en el tiempo.

En el Perú existen más de 3.2 millones de micro y pequeñas empresas (mypes) lideradas por emprendedores, lo que evidencia el dinamismo del sector. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes sigue siendo intentar expandir un negocio sin comprobar previamente si existe una demanda real en el mercado.

La especialista Karen Gutiérrez Martínez, jefa de sección de la incubadora de negocios Kaman de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), señaló que validar una idea antes de escalar es una de las decisiones más importantes para evitar riesgos innecesarios.

Las cinco claves para que un negocio crezca

A partir de su experiencia asesorando emprendimientos, la especialista identificó cinco claves fundamentales que contribuyen al crecimiento sostenido de un negocio.

Validar antes de escalar: Consiste en comprobar si los clientes realmente están dispuestos a pagar por el producto o servicio ofrecido. Este paso permite reducir riesgos antes de realizar inversiones mayores. Resolver un problema concreto y medible: Mientras más clara sea la necesidad que atiende el negocio, mayores serán las posibilidades de diferenciarse en el mercado y demostrar su valor. Construir un equipo comprometido: El crecimiento de un emprendimiento depende en gran medida de contar con fundadores alineados, roles definidos y dedicación constante. Acceder a mentoría y redes de contacto:El acompañamiento de especialistas y el acceso a contactos estratégicos permiten tomar decisiones informadas y evitar errores comunes. Saber comunicar la propuesta de valor: Un producto o servicio sólido debe explicarse de manera clara para atraer clientes, aliados e inversionistas.

Errores que frenan el crecimiento de los emprendimientos

Además de las recomendaciones, la especialista identificó algunas de las principales brechas que dificultan el desarrollo de los negocios.

Entre ellas se encuentran:

No conocer con precisión al cliente objetivo.

Falta de claridad en los roles dentro del equipo.

Confundir actividad con resultados reales del negocio.

Este último punto se refiere a trabajar constantemente sin medir indicadores clave que permitan evaluar el desempeño del emprendimiento.

“Los emprendimientos que perduran no venden características, venden soluciones a dolores reales. Medir cuánto cuesta adquirir un cliente, cuántos regresan y cuánto generan permite tomar mejores decisiones”, indicó la especialista.