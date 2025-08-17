El ABC del BCP recomienda 7 acciones sencillas para que los niños aprendan a manejar su dinero de forma responsable desde temprana edad.
Este domingo 17 de agosto se celebra en el Perú el Día del Niño, una fecha que también puede ser una oportunidad para regalar a los más pequeños algo más duradero que los juguetes: educación financiera. Según el estudio Global Findex del Banco Mundial, solo el 33 % de adultos peruanos cuenta con conocimientos financieros básicos, por lo que empezar desde casa y desde la infancia resulta clave.

El ABC del BCP () presentó siete consejos prácticos para enseñar a los niños a manejar el dinero con responsabilidad:

  1. Explícales de dónde viene el dinero. Usa ejemplos sencillos, como el trabajo de los padres o ingresos de un negocio familiar.
  2. Dales una mesada. Entrégales un monto acordado con periodicidad y enséñales a administrarlo.
  3. Organización. Incentívalos a guardar su dinero en alcancías o frascos con fines distintos: “ahorro” y “gasto”.
  4. Metas de ahorro. Propón objetivos concretos, como comprar un juguete o libro, para dar sentido al hábito de ahorrar.
  5. Necesidades vs. deseos. Ejemplifica con decisiones simples, como elegir entre un helado o un útil escolar.
  6. Involúcralos en decisiones cotidianas. Desde hacer compras comparando precios hasta planificar salidas familiares.
  7. Usa recursos lúdicos. Cuentos, apps o juegos como La Familia Gochi Gochi ayudan a introducir conceptos financieros de forma divertida.

Fomentar la educación financiera desde casa predispone a los niños a tomar mejores decisiones en su adolescencia y adultez. El ABC del BCP también ofrece cursos gratuitos en línea, videos y recursos para padres e hijos en su plataforma virtual.

