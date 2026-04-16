En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se conmemora cada 16 de abril, especialistas destacan que el crecimiento de los negocios en el Perú dependerá cada vez más de la adopción de herramientas tecnológicas y estrategias digitales.

El país se encuentra entre los cinco con mayor número de emprendedores a nivel mundial, lo que evidencia el dinamismo del sector. Sin embargo, en un entorno cambiante, no basta con iniciar un negocio: también es necesario adaptarse a nuevas formas de vender y gestionar operaciones.

1. Inteligencia artificial para optimizar tareas

Una de las principales tendencias para este 2026 es el uso de inteligencia artificial (IA) para simplificar tareas y mejorar la productividad.

Actualmente existen herramientas digitales que permiten automatizar procesos, generar contenido, responder mensajes y organizar actividades, lo que reduce el tiempo invertido en tareas operativas y permite enfocarse en el crecimiento del negocio.

El uso de estas tecnologías facilita la gestión diaria, especialmente en emprendimientos que cuentan con equipos reducidos.

2. Redes sociales como canal principal de ventas

Las redes sociales continúan consolidándose como uno de los principales canales de venta para pequeños negocios.

Plataformas como Instagram, TikTok y otras redes digitales permiten mostrar productos, interactuar con clientes y cerrar ventas desde cualquier lugar.

Especialistas señalan que la constancia en la publicación de contenido y la interacción directa con los clientes son factores determinantes para fortalecer la presencia digital de los emprendimientos.

3. Pagos digitales que facilitan las operaciones

Otra tendencia en crecimiento es el uso de pagos digitales, que permiten registrar ingresos de manera más ordenada y reducir el uso de efectivo.

Las billeteras digitales y transferencias móviles facilitan transacciones rápidas y seguras, permitiendo a los emprendedores cobrar desde cualquier lugar mediante dispositivos móviles.

Opciones como BIM, billetera móvil respaldada por Compartamos Banco, permiten recibir pagos rápidos y seguros, con transacciones solo desde celular desde cualquier billetera digital. Hoy, más de 1,5 millones de usuarios en el Perú ya usan esta billetera digital para gestionar sus ingresos de forma más segura y práctica en diferentes negocios y comercios.

Este sistema también contribuye a mejorar el control financiero y la trazabilidad de las ventas.

4. Negocios más simples y enfocados

La simplificación de procesos es una tendencia que gana relevancia entre los emprendimientos que buscan crecer de manera sostenida.

Los negocios que logran definir con claridad su propuesta de valor, optimizar recursos y mantener procesos simples suelen adaptarse mejor a los cambios del mercado y responder con mayor rapidez a las necesidades de los clientes.

Especialistas coinciden en que enfocarse en un producto o servicio específico permite mejorar la calidad, reducir costos y aumentar la eficiencia operativa.