El director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, comenta en esta entrevista algunos temas álgidos de las finanzas del país como las deudas de Petroperú, el papel de la Sunat y la responsabilidad del Congreso. Cree que en 2025 se volverá a incumplir la regla fiscal pese a la promesa del MEF.

¿Es necesario revisar el rol de la Sunat para reducir la informalidad en el país?

Hay un trabajo por hacer en ese campo, pero más que el rol de la Sunat son las reglas con las que actúa. La Sunat tiene espacio para mejorar y hacer que los procesos sean más predecibles, que permita a los contribuyentes saber cómo se interpreta tal o cual norma, que no se hagan interpretaciones solo para recaudar más porque termina haciendo daño a los contribuyentes, que ven reducir los incentivos para hacer negocios. Hay mucha discrecionalidad, a veces, incluso, indicaciones contradictorias dentro de Sunat, o cambio de criterios sin aviso, sin mayor razón.

Es decir, la Sunat tiene tarea que hacer.

Sí, sobre todo, tiene que ser predecible. Mucho puede depender de la propia Sunat, pero hay partes que depende de la regulación tributaria en la que tiene más espacio el Congreso y, en algunos márgenes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los contribuyentes muy pequeños tienen regímenes simplificados. El problema es cuando quieren pasar a la siguiente etapa, a pequeña empresa, porque pagar a un contador les resulta más caro que pagar el impuesto, con riesgo de que les caiga una sanción. Aquí hay un espacio de mejora dentro de la misma Sunat, pero también del Congreso

¿Qué depende del Congreso?

Diseñar los regímenes tributarios, pero aplicarlos depende del MEF porque elabora el reglamento. Después está el nivel de interpretación que le puede dar la Sunat. Lo principal es que sean procedimientos más simples para el contribuyente, que vaya de la mano para hacerlos más predecibles, y cuando haya una controversia se decante por la ruta de lo simple y de la predictibilidad y que los juicios no demoren 10 años. La Sunat no debería fijarse en cumplir la regla (fiscal), sacando plata de donde sea, no es saludable.

¿Se incumplirá otra vez la meta del déficit fiscal?

Creo que es difícil cumplir con la regla del déficit de este año (2.2%), podría terminar cerca de 2.5%. Mucho dependerá de cuánto quiera o pueda ajustarse el cinturón el Gobierno en el segundo semestre, cuando hay más gastos. El MEF dijo que lo cumplirán. Pero igual aún hay un margen de incertidumbre muy grande.

¿Petroperú pesa en el déficit fiscal?

Sí y lleva varios años. De una u otra forma los peruanos cargamos con las transferencias, que son a veces más pasivos, entre episodios de capitalización de deudas o de ampliación de plazos de repagos de préstamos. Ahora se trata de respaldar la deuda con garantía soberana. Entre una cosa y otra, los peruanos terminamos financiando a Petroperú y eso impacta en el fisco.

¿Petroperú es una carga?

Creo que ahora no hay solución en la que el Estado se pueda desentender totalmente de Petroperú. Lo ideal sería vender sus acciones, todo lo que se pueda, a un privado. Hoy por hoy, como está la situación política, operativa, financiera, no es posible, pero se tiene que buscar cómo llegar a ese punto en los siguientes años.

Su anterior directorio propuso un gestor privado...

El directorio de Oliver Stark tenía un plan y buena parte fue aprobado con un decreto de urgencia, pero cuando ya se había ido. La norma incluía, más allá de los costos del salvataje, aplicar una reingeniería en Petroperú a partir de lo que llaman un impulso para reestructurar la compañía por dentro. Hace poco, el ministro de Economía (Raúl Pérez Reyes) dijo que estaba conversando con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para ver cuándo se hacía, que quizá para agosto se tendría algo. No entiendo cuánto tiempo demorará. La percepción es que están arrastrando los pies, es incomprensible la demora, no parece que haya mayor incentivo político para impulsarlo. Probablemente se necesitará una ley del Congreso. Finalmente, se necesitará voluntad desde del MEF y del Minem para hacer algunos cambios urgentes.