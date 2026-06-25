Si bien los gobernadores ni alcaldes pueden reelegirse, hay un numeroso grupo de autoridades regionales y municipales que tentarán cargos en una nueva gestión en las próximas elecciones del 4 de octubre.

De lo que se desprendería que existe una inclinación a realizar gastos sin control de cara a tentar a permanecer en un gobierno regional o gobierno municipal.

En esa línea, la Contraloría General identificó a diez gobiernos regionales que no incorporan en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el Consejo Regional fiscalice su gestión. Están Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

Explicó que, según la normativa vigente, los gobiernos regionales deben destinar al Consejo Regional como mínimo el 1% del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos ordinarios, “con la finalidad de que cuenten con la capacidad logística y el apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus funciones de fiscalización”.

Incumplen

Sin embargo, al 15 de junio del 2026, advierte el órgano de control interno, no vienen cumpliendo con esa obligación legal.

Según los informes de control, los diez gobiernos regionales debieron destinar como mínimo para las actividades de fiscalización de sus consejos regionales un total de S/ 12,406 295, no obstante, se verificó que solo habían asignado S/ 6,646 197.

Es decir, asignaron el 53.6 % (en promedio) de lo que corresponde de acuerdo con la Ley n.° 31812.

La Contraloría General ha comunicado a los titulares de los gobiernos regionales los resultados del servicio de control para que adopten oportunamente las medidas preventivas y correctivas a n de no limitar presupuestalmente la función fiscalizadora del Consejo Regional.

El trabajo de control lo realizó entre el 1 de enero al 21 de mayo 2026. La Contraloría advierte que de no asignarse los recursos existe el riesgo de limitar su función fiscalizadora de los consejeros regionales.