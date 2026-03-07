En tanto se intensifica el conflicto en Medio Oriente, el dólar sigue siendo la moneda de refugios de inversionistas.

También está impactando grandemente en el precio del petróleo porque Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa un poco más del 20% de la producción mundial de este combustible. Su precio se disparó ayer por sobre los $ 90 el barril.

En Perú, el dólar dio un gran salto, cerca a los S/ 3.50, pues cerró en S/ 3.481, ganando 310 puntos básicos frente al jueves, cuando se cotizó en S/ 3.450, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, señaló que, ayer, la demanda provino de empresas no residentes, que en el mercado se negociaron $ 249 millones a un precio promedio de S/ 3.484.

Refirió que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. se ubicaron en 213 mil, ligeramente por encima de la previsión de 212 mil. “El resultado sugiere que el mercado laboral continúa relativamente estable, aunque con señales de moderación en el ritmo de contratación”, precisó.

Petróleo

En tanto Stotiabank informó que la guerra desatada contra Irán ha generado un incremento en el precio del petróleo, que ayer se cotizó en $ 92 el barril, superior a los $ 79 de la víspera.

“El petróleo repuntó mientras se intensifican los conflictos en Medio Oriente, subiendo a máximos desde abril del 2024, acumulando un alza de más de 25% desde fines de febrero”, precisó

Hizo hincapié de que si el estrecho de Ormuz se mantiene cerrado, el precio del crudo, Texas (conocido como West Texas Intermediate – WTI), puede subir aún más.

Analistas económico no descartan que podría superar los $ 100 el barril. El crudo Brent (Europa) cerró en línea con el Texas, en S 92 el barril.