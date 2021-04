El alza en el precio del dólar tiene mayor impacto en los combustibles, considerando que Perú es un importador neto de estos productos, señaló a Correo Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.

“El Perú importa casi todos los combustibles. Si sube la gasolina y el diésel, suben los fletes, pero como no hay tanta demanda la gente no puede comprar tanto, no hay fuerte presión inflacionaria (subida de precios)”, explicó.

En tanto, el impacto de un dólar más caro es mínimo en los alimentos. “Si sube el trigo (harina) en el mercado internacional, la gente puede reemplazarlo (fideos, pan) por otros productos”, indicó.

Retrasos

En tanto, Héctor Plate, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU), dijo que el precio de los combustible arrastra rebajas no trasladadas desde setiembre del 2013 a la fecha.

“Esa decisión de las refinerías (Petroperú y Repsol) ha encarecido los combustibles que pagan los peruanos; mucho más ahora porque cuando sube el dólar también impacta en los precios finales”, comentó.

Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la producción de petróleo en el 2020 fue de 39 mil 671 barriles diarios, lo que representó una caída de 33.6%, en comparación al 2019.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuáles son las multas por no ir a votar o no cumplir como miembro de mesa?