La cantante venezolana Briella presentó su nuevo sencillo “2 Novios”, tema con el que inicia una nueva etapa artística dentro de la música latina.

El lanzamiento busca consolidar su presencia en la escena internacional con una propuesta orientada al pop urbano y sonidos contemporáneos.

La canción combina elementos de merenguetón, pop latino y música urbana, abordando una historia sentimental desde un enfoque ligero y dinámico. El tema viene acompañado de un videoclip oficial que refuerza la identidad visual de esta nueva etapa musical de la artista.

Como parte de esta promoción, Briella confirmó su primera presentación en Perú, programada para el 5 de junio en Lima, donde participará como artista invitada en un concierto junto a la cantante Zhamira. El evento marca su debut en el país y forma parte de su gira internacional.