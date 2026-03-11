Una fuerte caída registró ayer el dólar, tras haber alcanzado casi los S/ 3.50. Según data del Banco Central de Reserva (BCR), la moneda norteamericana cerró ayer en S/ 3.429, perdiendo 600 puntos básicos (-1.76%) con relación a su cotización del lunes (S/ 3.490).

Fernando Ruiz, CEO de Kambista, explicó que ese movimiento se registra luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara ayer que la guerra podría terminar pronto. “Las declaraciones han generado un mayor optimismo en los mercados, fortaleciendo al sol en línea con las principales monedas de la región y los precios de los metales”, indicó.

Tal fue el efecto de las palabras de Trump que en Perú, el BCR apeló un mínimo de veces a sus instrumentos cambiarios para disminuir la volatilidad del dólar.

Ruiz señaló que la situación sigue siendo altamente cambiante, por lo que se anticipa que la volatilidad del dólar continuará en los próximos días conforme se conozcan nuevas señales sobre la evolución del conflicto.

Metales

Por su lado, Scotiabank precisó que el índice del dólar (DXY), que compara al billete verde con una canasta de monedas, cayó ayer a 98.7 puntos.

En ese sentido, refirió que el oro subió a $ 5,200 la onza, cotizando en la parte superior del rango de la última semana. En tanto, la plata subió a $ 88 la onza, impulsadas por la caída del DXY.

Mientras, el cobre sube a $ 5.90 la libra y continúa consolidando por debajo de su récord en $ 6/libra.

Además, el petróleo registró una caída de 8.36% al cerrar $ 85 el barril, luego que el domingo alcanzara los $ 110 el barril. Es que los EE.UU. y Europa liberaron reservas estratégicas de crudo.