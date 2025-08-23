Ayer, el presidente de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, Jerome Powell, deslizó la probabilidad de un recorte de su tasa de interés de referencia (TIR) por, principalmente, los datos del mercado laboral norteamericano.

El recorte podría darse a mediados de setiembre próximo, cuando la FED sostenga su próxima reunión.

Esa posibilidad tuvo una reacción inmediata en el mercado cambiario, llevando a un mayor debilitamiento del dólar.

En Perú tuvo una fuerte caída porque tras la fuerte recuperación del jueves (cuando cerró en S/3.539 frente a los S/3.523 del miércoles), ayer registró un gran retroceso al cotizarse en S/3.520.

Así, la moneda norteamericana pierde 6.41% de valor frente al registrado el fin del 2024 (S/3.761).

Bajadas

Al respecto, el gerente de Inversiones de Rímac Seguros, Javier Gamboa, explicó a Correo que lo dicho por Powel deja a la FED, abriendo la puerta a un recorte de la TIR, principalmente, a señales de debilitamiento del mercado laboral, mientras que la inflación está relativamente controlada.

“El mercado tiene expectativas que comienza un ciclo de bajada de tasa. Bajaría en setiembre, inclusive que se sumarían otras dos antes de terminar el año”, precisó.

Ello, prosiguió, debilitaría al dólar y haría que caiga en Perú, que ya muestra una tendencia a la baja.

“Los inversionistas han interpretado el tono (de la FED) como menos restrictivo, que comenzaría la baja, lo que reduce el atractivo del dólar frente otras monedas. Se refleja también en las tasas de largo plazo de los bonos, también caen. Entonces, los rendimientos de los inversionistas en dólares son más bajos, produce el debilitamiento del dólar”, explicó.

En ese sentido, indicó que la moneda peruana sale favorecida con un dólar débil, además que tiene fundamentos sólidos por los altos precios de los minerales.